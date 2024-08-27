30 Ağustos’ta eczaneler açık mı? 30 Ağustos’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğundan cuma günü birçok kurum ve kuruluş kapalı olacak. 30 Ağustos cuma günü eczanelerin çalışma saatleri ve hastanelerin açık olup olmadığı merak ediliyor. Peki, 30 Ağustos’ta eczaneler açık mı? 30 Ağustos’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı? İşte detaylar...
30 Ağustos’ta eczaneler açık mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir.
30 Ağustos cuma günü eczaneler nöbetçi usulü çalışmaya devam edecek. Nöbetçi eczaneler, Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen uygulama ile birlikte e-Devlet üzerinden sorgulanabilir.
30 Ağustos’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi 30 Ağustos cuma günü kapalı olacak.
Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.