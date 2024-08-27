30 Ağustos’ta eczaneler açık mı? 30 Ağustos’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?

30 Ağustos’ta hastaneler ve sağlık ocağı açık olacak mı?



30 Ağustos Zafer Bayramı’nda birçok kamu kurum ve kuruluşu resmi tatil nedeniyle hizmet vermemektedir. Hastaneler ve sağlık ocakları da bu kapsamda yer alırken, diğer resmi kurumlar gibi 30 Ağustos cuma günü kapalı olacak.



Acil servisler ise 7/24 nöbette olacak.