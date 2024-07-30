  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. 30 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

30 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat, mors alfabesi günlük şifre ile oyunculara 1 milyon coin kazandırıyor. Peki, Hamster Kombat günlük şifre nedir? Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? İşte 30 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre…

30 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 1

Hamster Kombat  günlük şifresi nedir?

Hamster Kombat oyununun 30 Temmuz 2024 tarihli günlük şifresi, “ATOMIC” kelimesi oldu. 24 saat kullanım süresi olan Hamster Kombat, günlük şifre ile 1 milyon coin kazanma fırsatını sunuyor.

1 | 4
30 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 2

Hamster Kombat 30 Temmuz 2024 günlük şifresinin mors alfabesiyle yazılışı şu şekilde: 

A = •—
T = —
O = — — —
M = — —
I = • •
C = — • — •

2 | 4
30 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 3

Günlük şifre nasıl kullanılır?

Hamster Kombat oyununda 1 milyon coin kazandıran günlük şifreyi kullanmak için kullanıcılar ana ekranda yer alan “Günlük Şifre” bölümüne dokunduklarında şifrenin girileceği ekrana yönlendiriliyor.

3 | 4
30 Temmuz 2024 Hamster Kombat günlük şifre! Bugünün Hamster Kombat günlük şifresi nedir? - Sayfa 4

Günün şifresini girmek için “kırmızı renkli alana” uzun ve kısa dokunuşlar yaparak mors alfabesiyle günün şifresi yazılıyor. "—" işareti yaklaşık 1 buçuk saniye basılı tutularak, "•" işareti ise ekrana anlık dokunarak elde ediliyor. Şifre doğru yazıldığında oyuncular Hamster Kombat’ta 1 milyon coin kazanıyor.

4 | 4
30 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın ve gram altın alış-satış fiyatları!
30 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar?
Mobilya sektöründe maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıktı, çalışacak eleman bulunamıyor
Mobilya sektöründe maaşlar 3 asgari ücrete kadar çıktı, çalışacak eleman bulunamıyor
Meteoroloji tek tek sıraladı: Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak
Hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıkacak
'Eyyam-ı Bahur' sıcakları geliyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı
'Eyyam-ı Bahur' sıcakları geliyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıkladı