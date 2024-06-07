6 Haziran Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor'a kim veda etti?

Survivor All Star'a kim veda etti?

Survivor’da son döneme girildi ve yarışma bireysele döndü. Yeni kural olarak herkes bireysel olarak sırasıyla parkurda yarışıyor. Daha sonrasında parkur sürelerine göre eşleşmeler yapılıyor. İlk turda 3 oyun kazanan bir üst tura çıkıyor. 2. Turda 3 oyun kazanan final turuna çıkıyor. Final turunda da 3 oyun kazanan dokunulmazlık kolyesinin sahibi oluyor ve eleme adayı olarak bir isim söyleme hakkına sahibi oluyor.