6 Haziran Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu! Survivor'a kim veda etti?
6 Haziran perşembe günü yayımlanan bölümde Survivor All Star'a veda eden isim belli oldu. Eleme adayları Merve, Nefise, Atakan ve Seda oldu. İlk turda Merve - Seda ve Atakan ve Nefise mücadeleleri izlendi. Kıyasıya mücadele sonrasında veda eden isim belli oldu. Peki, Survivor All Star'a kim veda etti? Dün akşam adaya kim veda etti? Survivor’da son 6’ya kimler kaldı? İşte detaylar…
Survivor All Star'a kim veda etti?
Survivor’da son döneme girildi ve yarışma bireysele döndü. Yeni kural olarak herkes bireysel olarak sırasıyla parkurda yarışıyor. Daha sonrasında parkur sürelerine göre eşleşmeler yapılıyor. İlk turda 3 oyun kazanan bir üst tura çıkıyor. 2. Turda 3 oyun kazanan final turuna çıkıyor. Final turunda da 3 oyun kazanan dokunulmazlık kolyesinin sahibi oluyor ve eleme adayı olarak bir isim söyleme hakkına sahibi oluyor.
Birinci dokunulmazlık kolyesini Batuhan kazandı ve eleme adayı olarak Merve’yi söyledi. İkinci dokunulmazlık kolyesini kazanan Ogeday oldu ve eleme adayı olarak Atakan’ın ismini söyledi. Üçüncü dokunulmazlık kolyesini Batuhan kazandı ve eleme adayı olarak Nefise’nin ismini söyledi. 4. aday ise haftanın en düşük performansına sahip olan Seda oldu.
İlk turda Merve - Seda ve Atakan ve Nefise mücadeleleri izlendi. İlk turu 5-4’lük skorla Seda ve 5-4’lük skorla Atakan kazanan taraf oldular. İkinci tura isimler Merve ve Nefise oldu.
Merve ve Nefise arasında kısasıya mücadeleler izlendi. Survivor All Star'a 5-1’lik skor ile Merve veda etti.
Survivor’da son 6’ya kimler kaldı?
Merve Aydın’ın vedası ile Survivor’un son 6 ismi belli oldu.
1-Batuhan
2-Ogeday
3-Seda
4-Nefise
5-Atakan
6-Yunus Emre