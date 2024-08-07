Adana Kozan'daki depremlerle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama
Adana'nın Kozan ilçesinde peş peşe korkutan depremler oldu. Depremler çevre illerde de hissedildi. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den depremle ilgili ilk açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre; Adana'nın Kozan ilçesinde saat 05:32'de 4.6 büyüklüğünde, 05:33'te 4.5 büyüklüğünde, saat 05:34'te 4.0 büyüklüğünde ve saat 05:58'de 3.7 büyüklüğünde 4 deprem meydana geldi.
Saat 05:32'de meydana gelen depremin derinliği 7.6 kilometre, 05:33'te, 05:34'te ve 05:58'de meydana gelen depremlerin derinliği ise 7.0 km olarak ölçüldü.
Adana'da peş peşe meydana gelen depremler çevre illerde de hissedildi.
NACİ GÖRÜR'DEN İLK YORUM
Depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:
"Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir."