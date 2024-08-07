Adana Kozan'daki depremlerle ilgili Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama

NACİ GÖRÜR'DEN İLK YORUM

Depremle ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, şu ifadeleri kullandı:

"Adana, Kozan/Mahyalar yakınında ve Saimbeyli Fay Zonunda 4,8 deprem oldu. Bu depremi gene 4’den büyük 2 artçı izledi. Depremin doğrudan DAF ile ilgisi yok ama ondan enerji transfer etmiş olabilir. 6 Şubat 2023 hareketlerinin etkisi olduğu söylenebilir."