Alabora’nın Sert Kışında dizisine Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir?

2009 Mukadderat

2010 Sessiz Çocukları

2010-2011 Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011 Muhteşem Yüzyıl

2012 Bu Son Olsun

2012 Kötü Yol

2013-2014 Kayıp

2014 Annemin Şarkısı

2014 Emanet

2014 Şefkat Tepe

2015 Muhteşem Yüzyıl Kösem

2015 Niyazi Gül Dörtnala

2015 Öyle ya da Böyle

2016 Boşu Bir Yerde

2016 Familya Hamit

2016 Arka Sokaklar

2017 Adı Efsane

2017 Sahipli

2017 Dayan Yüreğim

2017-2018 Aşk ve Mavi

2018 Bir Deli Rüzgar

2018 Ölümlü Dünya