Alabora’nın Sert Kışında dizisine Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir?
Alabora’nın Sert Kışında dizisinin oyuncu kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu. Ferit Kaya dizide Demir Baybars karakterini canlandıracak. Peki, Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ferit Kaya kimdir?
24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır’da doğan Ferit Kaya, Zaza kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusudur.
Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan Kötü Yol (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.
Ferit Kaya, son olarak başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol almıştır. Ferit Kaya, 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde Azmi'nin oğlu Erdal rolünde oynamıştır. Familya'da Hamit karakteriyle rol almıştır. Son olarak, Çukur dizisinde 2019-2021 yılları arasında "Murtaza" karakterini canlandırmıştır.
Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
2006 Erkekler Ağlamaz
2007 Mavi Gözlü Dev
2007 Menekşe ile Halil
2007 Pazar - Bir Ticaret Masalı
2007 Yersiz Yurtsuz
2007 Zeynep'in Sekiz Günü
2008 Ali'nin Sekiz Günü
2008 Butimar
2008 Güneşin Oğlu
2008 Karamel
2008 Merdiven Altı
2008-2009 Kavak Yelleri
2009 Kollama
2009 Beş Şehir
2009 Bu Kalp Seni Unutur mu?
2009 Gecenin Kanatları
2009 Kül ve Ateş
2009 Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan
2009 Mukadderat
2010 Sessiz Çocukları
2010-2011 Öyle Bir Geçer Zaman ki
2011 Muhteşem Yüzyıl
2012 Bu Son Olsun
2012 Kötü Yol
2013-2014 Kayıp
2014 Annemin Şarkısı
2014 Emanet
2014 Şefkat Tepe
2015 Muhteşem Yüzyıl Kösem
2015 Niyazi Gül Dörtnala
2015 Öyle ya da Böyle
2016 Boşu Bir Yerde
2016 Familya Hamit
2016 Arka Sokaklar
2017 Adı Efsane
2017 Sahipli
2017 Dayan Yüreğim
2017-2018 Aşk ve Mavi
2018 Bir Deli Rüzgar
2018 Ölümlü Dünya