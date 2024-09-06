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Alabora’nın Sert Kışında dizisine Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir?

Alabora’nın Sert Kışında dizisinin oyuncu kadrosuna Ferit Kaya dahil oldu. Ferit Kaya dizide Demir Baybars karakterini canlandıracak. Peki, Ferit Kaya kimdir? Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Alabora’nın Sert Kışında dizisine Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir? - Sayfa 1

Ferit Kaya kimdir?

24 Şubat 1984 yılında Diyarbakır’da doğan Ferit Kaya, Zaza kökenli Türk dizi ve sinema oyuncusudur.

Mimar Sinan Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana sanat Dalı mezunudur. Kavak Yelleri (2007) adlı TV dizisinin ikinci, üçüncü ve dördüncü sezonlarında Uğur karakterini canlandıran Ferit Kaya, Kanal D'de salı akşamları yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki (2010) adlı TV dizisinde Resul karakteriyle rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de perşembe akşamları yayınlanan Kötü Yol (2012) adlı TV dizisinde İhsan karakteriyle rol almıştır.

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Alabora’nın Sert Kışında dizisine Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir? - Sayfa 2

Ferit Kaya, son olarak başrolünde Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül Dörtnala filminde rol almıştır. Ferit Kaya, 2016 yılında Arka Sokaklar dizisinde Azmi'nin oğlu Erdal rolünde oynamıştır. Familya'da Hamit karakteriyle rol almıştır. Son olarak, Çukur dizisinde 2019-2021 yılları arasında "Murtaza" karakterini canlandırmıştır.

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Alabora’nın Sert Kışında dizisine Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir? - Sayfa 3

Ferit Kaya hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

            2006      Erkekler Ağlamaz           

             2007      Mavi Gözlü Dev              

2007      Menekşe ile Halil

2007      Pazar - Bir Ticaret Masalı

2007      Yersiz Yurtsuz

2007      Zeynep'in Sekiz Günü

2008      Ali'nin Sekiz Günü

2008      Butimar       

2008      Güneşin Oğlu

2008      Karamel

2008      Merdiven Altı

2008-2009     Kavak Yelleri

2009      Kollama

2009      Beş Şehir

2009      Bu Kalp Seni Unutur mu?

2009      Gecenin Kanatları

2009      Kül ve Ateş

2009      Kısa'ca Ramazan: Kamil İnsan

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Alabora’nın Sert Kışında dizisine Ferit Kaya dahil oldu! Ferit Kaya kimdir? - Sayfa 4

2009      Mukadderat

        2010      Sessiz Çocukları   

2010-2011    Öyle Bir Geçer Zaman ki

2011      Muhteşem Yüzyıl

2012      Bu Son Olsun

2012   Kötü Yol

2013-2014           Kayıp

2014      Annemin Şarkısı

2014      Emanet

2014      Şefkat Tepe

2015      Muhteşem Yüzyıl Kösem

2015      Niyazi Gül Dörtnala

2015      Öyle ya da Böyle

2016      Boşu Bir Yerde

2016      Familya                Hamit

2016      Arka Sokaklar

2017      Adı Efsane

2017      Sahipli

2017      Dayan Yüreğim

2017-2018           Aşk ve Mavi

2018      Bir Deli Rüzgar

2018      Ölümlü Dünya

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