Ayten Gökçer vefat etti! Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer'in oynadığı dizi ve filmler neler?
Türk sinemasının önemli isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Onlarca dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol alan Ayten Gökçer’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Vefat haberi sonrası Ayten Gökçer hayatı rol aldığı projeler araştırılmaya başlandı. Peki, Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer'in oynadığı dizi ve filmler neler? Ayten Gökçer’in aldığı ödüller neler? İşte detaylar…
Ayten Gökçer kimdir?
26 Ocak 1940 yılında Ankara’da doğan Ayten Gökçer, Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur.
1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi.
Ayten Gökçer'in rol aldığı dizi ve filmler
1965: Taçsız Kral
1967: 501 Numaralı Hücre
1967: İçli Kız Funda
1972: Damdaki Kemancı
1973: Anneler Günü
1980: IV. Murat
1981: Bağdat Hatun
1988: Önce Canan
1991: Elif Ana
1999: Yılan Hikâyesi
2003: Patron Kim?
2005: Çat Kapı
2008: Hoşçakal Güzin
2017: İstanbul Kırmızısı
Ayten Gökçer'in aldığı ödüller
1966-1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü, "My Fair Lady" ve "Kaktüs Çiçeği"
1970-1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü, "Mançalı Don Quijote"
1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü
1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü
1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü
1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülü
1987 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı
1989 Türk Basın Birliğinin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1990 Türk Basın Birliğinin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü
1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü
1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü
1998 CHP Gençlik Kolları En İyi Sanatçı ödülü
Ayten Gökçer'in rol aldığı tiyatro oyunları
Ustalar Sınıfı (Maria Callas) : Terrence McNally - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997
Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987
Kim Korkar Hain Kurttan? : Edward Albee - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986
Gecikenler : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982
My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976
Tarla Kuşuydu Juliet : Efraim Kişon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975
Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973 - 1980
Hastalık Hastası : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972
Mança'lı Don Kişot : Dale Wasserman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971
Lisistrata : Aristophanes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Cadı Kazanı : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969
Altıncı Henri : Luigi Pirandello - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967
My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966
Vanya Dayı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964
Onunikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963
Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Öp Beni Kate : Bella Spewack\Sam Spewack - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Andora : Max Firch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Don Huan : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Lense ile Lena : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962
Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961
Hortlaklar : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960
Klinik Bir Vaka : Dino Buzzati - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959
Hırsız (oyun) : Georges de Tervaque - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958
Evlat Evlattır : Eduardo De Filippo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958
Haftabaşı : John Boynton Priestley - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
Aşk Acısı : Marcel Achard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957
Tufan (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Su Kızı : Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Polyanna : Eleanor H. Porter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Finten : Abdülhak Hamit Tarhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Bu Gece Başka Gece : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956
Son Durak (oyun) : Muvaffak İhsan Garan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
Mavi Kuş : Maurice Maeterlinck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955
Oyuncakçı Dede : Mümtaz Zeki Taşkın - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955