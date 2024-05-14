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  4. Ayten Gökçer vefat etti! Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer'in oynadığı dizi ve filmler neler?

Ayten Gökçer vefat etti! Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer'in oynadığı dizi ve filmler neler?

Türk sinemasının önemli isimlerinden Ayten Gökçer hayatını kaybetti. Onlarca dizi, film ve tiyatro oyunlarında rol alan Ayten Gökçer’in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. Vefat haberi sonrası Ayten Gökçer hayatı rol aldığı projeler araştırılmaya başlandı. Peki, Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer'in oynadığı dizi ve filmler neler? Ayten Gökçer’in aldığı ödüller neler? İşte detaylar…

Ayten Gökçer vefat etti! Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer'in oynadığı dizi ve filmler neler? - Sayfa 1

Ayten Gökçer kimdir?

26 Ocak 1940 yılında Ankara’da doğan Ayten Gökçer, Türk sinema ve tiyatro oyuncusudur.

1953 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümüne girdi. 1958 yılında Devlet Tiyatroları sanatçı kadrosuna girdi. Sinemaya 1965'te Taçsız Kral adlı filmle başladı. Ancak daha sonra sinemadan daha çok tiyatroya önem verdi. Yedi Kocalı Hürmüz adlı müzikalde "Hürmüz" rolü ile başrolde oynadı. 1988'de devlet sanatçısı olan Ayten Gökçer, pek çok ödül kazandı. 1999 yılında Yılan Hikayesi adlı dizi ile televizyon dizilerinde oynamaya başladı. Ayten Gökçer, sanatçı Cüneyt Gökçer ile evliydi.

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Ayten Gökçer vefat etti! Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer'in oynadığı dizi ve filmler neler? - Sayfa 2

Ayten Gökçer'in rol aldığı dizi ve filmler

1965: Taçsız Kral

1967: 501 Numaralı Hücre

1967: İçli Kız Funda

1972: Damdaki Kemancı

1973: Anneler Günü

1980: IV. Murat

1981: Bağdat Hatun

1988: Önce Canan

1991: Elif Ana

1999: Yılan Hikâyesi 

2003: Patron Kim? 

2005: Çat Kapı 

2008: Hoşçakal Güzin

2017: İstanbul Kırmızısı

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Ayten Gökçer vefat etti! Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer'in oynadığı dizi ve filmler neler? - Sayfa 3

Ayten Gökçer'in aldığı ödüller

1966-1967 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü, "My Fair Lady" ve "Kaktüs Çiçeği"

1970-1971 Sanat Sevenler Derneği Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülü, "Mançalı Don Quijote"

1974 Gazeteciler Derneği En İyi Sanatçı ödülü

1975 Gazeteciler Derneği En İyi Kadın Sanatçı ödülü

1976 Tercüman gazetesi okuyucu oyları ile Yılın Sanatçısı ödülü

1982 Ses Mecmuası Yılın En İyi Kadın Sanatçısı ödülü

1987 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Sanatçısı unvanı

1989 Türk Basın Birliğinin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1990 Türk Basın Birliğinin Yılın En Başarılı Kadın Sanatçısı ödülü

1992 Kültür Bakanlığı Büyük Ödülü

1997 Türk İş Kadınları Derneği En İyi Sanatçı ödülü

1998 CHP Gençlik Kolları En İyi Sanatçı ödülü

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Ayten Gökçer vefat etti! Ayten Gökçer kimdir? Ayten Gökçer'in oynadığı dizi ve filmler neler? - Sayfa 4

Ayten Gökçer'in rol aldığı tiyatro oyunları

Ustalar Sınıfı (Maria Callas) : Terrence McNally - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997

Yılın Kadını : Peter Stone - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1993

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1987

Kim Korkar Hain Kurttan? : Edward Albee - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1986

Gecikenler : Nazım Kurşunlu - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1982

My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1976

Tarla Kuşuydu Juliet : Efraim Kişon - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1975

Bağdat Hatun : Güngör Dilmen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1973 - 1980

Hastalık Hastası : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1972

Mança'lı Don Kişot : Dale Wasserman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1971

Lisistrata : Aristophanes - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

Cadı Kazanı : Arthur Miller - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1969

Altıncı Henri : Luigi Pirandello - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1967

My Fair Lady : Gabriel Pascal\George Bernard Shaw\Alan Jay Lerner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Kaktüs Çiçeği : Pierre Barillet\Jean-Pierre Gredy - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1966

Vanya Dayı : Anton Çehov - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1964

Onunikinci Gece : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1963

Woyzeck : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Öp Beni Kate : Bella Spewack\Sam Spewack - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Andora : Max Firch - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Don Huan : Moliere - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Lense ile Lena : Georg Büchner - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1962

Bernarda Alba'nın Evi : Federico Garcia Lorca - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1961

Hortlaklar : Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1960

Klinik Bir Vaka : Dino Buzzati - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1959

Hırsız (oyun) : Georges de Tervaque - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958

Evlat Evlattır : Eduardo De Filippo - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1958

Haftabaşı : John Boynton Priestley - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

Aşk Acısı : Marcel Achard - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1957

Tufan (oyun) : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Su Kızı : Jean Giraudoux - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Polyanna : Eleanor H. Porter - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Finten : Abdülhak Hamit Tarhan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Bu Gece Başka Gece : Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1956

Son Durak (oyun) : Muvaffak İhsan Garan - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

Mavi Kuş : Maurice Maeterlinck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

Oyuncakçı Dede : Mümtaz Zeki Taşkın - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1955

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