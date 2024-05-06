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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mayıs 2024 son dakika depremler

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Mayıs tarihli son depremler listesi...

Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 1

Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.

Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.

Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.

Son dakika deprem nereden öğrenilir?

En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 2

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Mayıs son depremler listesi

Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             Çözüm Niteliği

2024.05.06 11:12:13  37.1508   37.2793        0.0      -.-  1.8  -.-   SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP)                İlksel

2024.05.06 10:46:20  39.2118   27.5535        8.6      -.-  1.4  -.-   DUALAR-SOMA (MANISA)                              İlksel

2024.05.06 10:21:51  37.4038   35.6022       14.5      -.-  1.4  -.-   AYDIN-KOZAN (ADANA)                               İlksel

2024.05.06 10:20:51  37.6545   35.7613        3.0      -.-  2.4  -.-   YANALERIK-KOZAN (ADANA)                           İlksel

2024.05.06 10:04:41  39.4848   40.9468       12.3      -.-  2.0  -.-   ISKINLI-CAT (ERZURUM)                             İlksel

2024.05.06 10:04:23  38.7063   27.4985       19.1      -.-  1.0  -.-   SELIMSAHLAR-(MANISA)                              İlksel

2024.05.06 09:55:40  37.8035   36.5432        5.2      -.-  1.8  -.-   KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)                            İlksel

2024.05.06 09:26:27  40.6228   27.3630        9.2      -.-  1.2  -.-   MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)        İlksel

2024.05.06 08:57:26  40.0747   28.1510        2.1      -.-  1.6  -.-   KEPEKLER-SUSURLUK (BALIKESIR)                     İlksel

2024.05.06 08:55:02  38.4040   38.3973       26.0      -.-  1.1  -.-   YARIMCAHAN-BATTALGAZI (MALATYA)                   İlksel

2024.05.06 08:45:16  39.3017   41.2870       14.8      -.-  1.1  -.-   BESIKKAYA-VARTO (MUS)                             İlksel

2024.05.06 08:41:30  38.1838   36.8723        4.9      -.-  1.3  -.-   ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS)                    İlksel

2024.05.06 08:41:27  38.0660   37.0605       10.9      -.-  1.2  -.-   KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

2024.05.06 08:14:41  35.6882   35.8635       22.1      -.-  1.7  -.-   AKDENIZ                                           İlksel

2024.05.06 07:45:24  37.8022   37.6612        3.5      -.-  1.9  -.-   GOLBASI (ADIYAMAN)                                İlksel

2024.05.06 06:43:44  37.9000   27.5603        3.7      -.-  1.6  -.-   ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN)                  İlksel

2024.05.06 05:58:33  39.4647   25.7503        6.5      -.-  2.1  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.06 05:58:16  38.4333   37.4873        5.0      -.-  1.0  -.-   SUGUL-DARENDE (MALATYA)                           İlksel

2024.05.06 05:48:06  38.4603   38.0337        7.6      -.-  1.1  -.-   YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA)                    İlksel

2024.05.06 05:37:27  37.6165   36.4472        4.1      -.-  1.5  -.-   EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.06 04:31:36  38.4347   37.3867        5.7      -.-  1.9  -.-   GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)                         İlksel

2024.05.06 04:10:57  37.7237   36.5732        5.3      -.-  2.0  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.06 03:47:45  37.1180   36.6293        6.0      -.-  1.6  -.-   KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP)                 İlksel

2024.05.06 03:43:08  37.7582   36.5645        6.9      -.-  2.0  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.06 03:26:31  38.8260   26.4302        8.4      -.-  1.8  -.-   EGE DENIZI                                        İlksel

2024.05.06 02:56:29  36.7993   27.8843        5.3      -.-  1.0  -.-   EMECIK-DATCA (MUGLA)                              İlksel

2024.05.06 02:29:12  38.9320   43.4743       19.1      -.-  1.4  -.-   VAN GOLU                                          İlksel

2024.05.06 02:19:39  37.6955   36.5723        7.8      -.-  1.2  -.-   CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS)                        İlksel

2024.05.06 02:09:52  40.1238   36.0578        6.6      -.-  1.4  -.-   YAYLAKENT-ZILE (TOKAT)                            İlksel

2024.05.06 01:46:53  38.0938   38.4832        7.1      -.-  0.7  -.-   KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN)                        İlksel

2024.05.06 01:27:47  38.2952   37.7570        8.1      -.-  1.4  -.-   CEVIRME-AKCADAG (MALATYA)                         İlksel

2024.05.06 01:05:39  37.7173   36.5617        5.4      -.-  1.7  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.06 01:00:23  37.9975   42.7503        5.0      -.-  2.8  -.-   AKYAYLA-BAHCESARAY (VAN)                          İlksel

2024.05.06 00:56:35  37.7573   36.5445        5.4      -.-  1.6  -.-   AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)                   İlksel

2024.05.06 00:53:14  38.9940   28.0152       15.7      -.-  1.4  -.-   PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA)                         İlksel

2024.05.06 00:51:10  38.1730   37.1710        5.0      -.-  1.3  -.-   TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)                 İlksel

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Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mayıs 2024 son dakika depremler - Sayfa 3

AFAD 6 Mayıs son depremler listesi

Tarih        Saat         Enlem   Boylam Derinlik(Km)      Tip          Büyüklük             Yer      

2024-05-06 12:22:24       36.27528              32.36861              8.41       ML         1.2          Gazipaşa (Antalya)        

2024-05-06 11:38:09       37.98056              29.215   7.0          ML         1.2          Pamukkale (Denizli)      

2024-05-06 11:32:55       39.58389              26.0325                6.4          ML         1.3          Ege Denizi - [09.32 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-06 11:16:39       39.41444              34.08472              7.2          ML         0.9          Merkez (Kırşehir)           

2024-05-06 11:12:14       37.09417              37.19417              6.96       ML         1.9          Şahinbey (Gaziantep)  

2024-05-06 10:21:53       37.75333              35.6825                7.0          ML         1.4          Kozan (Adana) 

2024-05-06 10:20:52       37.68833              35.74444              7.04       ML         2.3          Kozan (Adana) 

2024-05-06 10:17:15       37.80889              36.28417              7.0          ML         1.3          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-05-06 10:04:43       39.38611              41.03778              7.45       ML         1.5          Karlıova (Bingöl)             

2024-05-06 09:55:40       37.81806              36.52528              7.84       ML         1.7          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-06 09:53:31       38.48944              39.40222              4.39       ML         1.2          Hazar Gölü - [05.59 km] Merkez (Elazığ)               

2024-05-06 09:35:55       38.52556              38.04667              7.0          ML         1.4          Yazıhan (Malatya)          

2024-05-06 09:29:10       37.57444              37.33389              7.0          ML         1.2          Pazarcık (Kahramanmaraş)        

2024-05-06 09:26:27       40.72389              27.41972              7.18       ML         1.1          Marmara Denizi - [07.72 km] Şarköy (Tekirdağ)          

2024-05-06 08:57:27       40.07278              28.16861              7.04       ML         1.5          Susurluk (Balıkesir)        

2024-05-06 08:55:08       38.60611              38.57083              7.0          ML         1.1          Baskil (Elazığ)    

2024-05-06 08:45:24       39.60111              40.915   5.99       ML         1.5          Çat (Erzurum)  

2024-05-06 08:41:29       38.14083              36.79167              6.99       ML         1.5          Afşin (Kahramanmaraş)              

2024-05-06 08:01:59       36.96     38.64333              7.02       ML         1.4          Eyyübiye (Şanlıurfa)      

2024-05-06 07:45:25       37.73667              37.65111              8.0          ML         1.8          Gölbaşı (Adıyaman)      

2024-05-06 06:43:45       37.87389              27.58444              7.23       ML         1.2          Germencik (Aydın)        

2024-05-06 05:58:33       39.49528              25.79944              7.01       ML         1.9          Ege Denizi - [22.98 km] Ayvacık (Çanakkale)               

2024-05-06 05:58:14       38.41583              37.42528              7.0          ML         1.4          Darende (Malatya)        

2024-05-06 05:48:07       38.53694              38.00611              7.01       ML         1.3          Yazıhan (Malatya)          

2024-05-06 05:37:27       37.64167              36.41972              6.93       ML         1.7          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-05-06 04:31:35       38.39028              37.37556              7.03       ML         1.9          Elbistan (Kahramanmaraş)         

2024-05-06 04:10:58       37.75056              36.57833              6.99       ML         2.2          Andırın (Kahramanmaraş)          

2024-05-06 03:47:44       37.14167              36.52583              7.26       ML         1.8          Hasanbeyli (Osmaniye)               

2024-05-06 03:43:09       37.77639              36.59     7.0          ML         2.0          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-06 03:26:31       38.85778              26.43333              8.28       ML         1.9          Ege Denizi - [21.53 km] Karaburun (İzmir)               

2024-05-06 03:25:09       38.23667              38.72833              11.3       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-05-06 02:56:28       36.83722              27.90722              7.0          ML         1.2          Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.57 km] Datça (Muğla)              

2024-05-06 02:50:33       38.29278              38.8775                6.55       ML         1.0          Pütürge (Malatya)         

2024-05-06 02:43:37       37.05417              28.84722              7.0          ML         1.0          Köyceğiz (Muğla)           

2024-05-06 02:29:13       38.91056              43.51     12.41     ML         1.4          Van Gölü - [03.19 km] Tuşba (Van)        

2024-05-06 02:09:50       40.05194              36.03722              20.29     ML         1.5          Sulusaray (Tokat)           

2024-05-06 01:46:53       38.08806              38.47694              6.25       ML         1.2          Sincik (Adıyaman)          

2024-05-06 01:42:53       38.01444              29.12944              10.8       ML         0.9          Pamukkale (Denizli)      

2024-05-06 01:27:46       38.25639              37.7575                7.04       ML         1.5          Akçadağ (Malatya)        

2024-05-06 01:25:18       37.73889              36.55944              7.09       ML         1.2          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-06 01:16:54       40.44889              41.76083              7.0          ML         1.1          Oltu (Erzurum)

2024-05-06 01:05:38       37.73444              36.55528              6.93       ML         1.8          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-06 01:00:24       38.005   42.72278              7.0          ML         2.8          Pervari (Siirt)    

2024-05-06 00:56:35       37.77333              36.52139              6.78       ML         1.8          Onikişubat (Kahramanmaraş)   

2024-05-06 00:53:17       38.88583              27.91861              8.86       ML         1.3          Akhisar (Manisa)            

2024-05-06 00:27:07       38.47639              39.24361              7.08       ML         0.9          Sivrice (Elazığ)

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