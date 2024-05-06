Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 6 Mayıs 2024 son dakika depremler
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? Kaç büyüklüğünde deprem oldu? 6 Mayıs 2024 tarihli son dakika depremleri son depremler listesinden bakabilirsiniz. İşte 6 Mayıs tarihli son depremler listesi...
Yer kabuğu içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yer yüzeyini sarsma olayına “deprem” denir.
Deprem, insanın hareketsiz kabul ettiği ve güvenle ayağını bastığı toprağın da oynayacağını ve üzerinde bulunan tüm yapılarında hasar görüp, can kaybına uğrayacak şekilde yıkılabileceklerini gösteren bir doğa olayıdır.
Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının yer yuvarı içinde ne şekilde yayıldıklarını, ölçü aletleri ve yöntemlerini, kayıtların değerlendirilmesini ve deprem ile ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalına “sismoloji” denir.
Son dakika deprem nereden öğrenilir?
En son depremler listesine Kandilli Rasathanesi ve AFAD’ın internet sitesinde yer alan son depremler listesinden öğrenilebilir.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi 6 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
2024.05.06 11:12:13 37.1508 37.2793 0.0 -.- 1.8 -.- SAMMEZREASI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.06 10:46:20 39.2118 27.5535 8.6 -.- 1.4 -.- DUALAR-SOMA (MANISA) İlksel
2024.05.06 10:21:51 37.4038 35.6022 14.5 -.- 1.4 -.- AYDIN-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.06 10:20:51 37.6545 35.7613 3.0 -.- 2.4 -.- YANALERIK-KOZAN (ADANA) İlksel
2024.05.06 10:04:41 39.4848 40.9468 12.3 -.- 2.0 -.- ISKINLI-CAT (ERZURUM) İlksel
2024.05.06 10:04:23 38.7063 27.4985 19.1 -.- 1.0 -.- SELIMSAHLAR-(MANISA) İlksel
2024.05.06 09:55:40 37.8035 36.5432 5.2 -.- 1.8 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 09:26:27 40.6228 27.3630 9.2 -.- 1.2 -.- MUREFTE ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) İlksel
2024.05.06 08:57:26 40.0747 28.1510 2.1 -.- 1.6 -.- KEPEKLER-SUSURLUK (BALIKESIR) İlksel
2024.05.06 08:55:02 38.4040 38.3973 26.0 -.- 1.1 -.- YARIMCAHAN-BATTALGAZI (MALATYA) İlksel
2024.05.06 08:45:16 39.3017 41.2870 14.8 -.- 1.1 -.- BESIKKAYA-VARTO (MUS) İlksel
2024.05.06 08:41:30 38.1838 36.8723 4.9 -.- 1.3 -.- ORDEKKOY-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 08:41:27 38.0660 37.0605 10.9 -.- 1.2 -.- KANDILKOY-EKINOZU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 08:14:41 35.6882 35.8635 22.1 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2024.05.06 07:45:24 37.8022 37.6612 3.5 -.- 1.9 -.- GOLBASI (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.06 06:43:44 37.9000 27.5603 3.7 -.- 1.6 -.- ABDURRAHMANLAR-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2024.05.06 05:58:33 39.4647 25.7503 6.5 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.06 05:58:16 38.4333 37.4873 5.0 -.- 1.0 -.- SUGUL-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.06 05:48:06 38.4603 38.0337 7.6 -.- 1.1 -.- YUKARIORUKCU-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.06 05:37:27 37.6165 36.4472 4.1 -.- 1.5 -.- EMIRLER-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 04:31:36 38.4347 37.3867 5.7 -.- 1.9 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA) İlksel
2024.05.06 04:10:57 37.7237 36.5732 5.3 -.- 2.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 03:47:45 37.1180 36.6293 6.0 -.- 1.6 -.- KUSCUMUSTAFA-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2024.05.06 03:43:08 37.7582 36.5645 6.9 -.- 2.0 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 03:26:31 38.8260 26.4302 8.4 -.- 1.8 -.- EGE DENIZI İlksel
2024.05.06 02:56:29 36.7993 27.8843 5.3 -.- 1.0 -.- EMECIK-DATCA (MUGLA) İlksel
2024.05.06 02:29:12 38.9320 43.4743 19.1 -.- 1.4 -.- VAN GOLU İlksel
2024.05.06 02:19:39 37.6955 36.5723 7.8 -.- 1.2 -.- CINARPINAR-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 02:09:52 40.1238 36.0578 6.6 -.- 1.4 -.- YAYLAKENT-ZILE (TOKAT) İlksel
2024.05.06 01:46:53 38.0938 38.4832 7.1 -.- 0.7 -.- KARAKOSE-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2024.05.06 01:27:47 38.2952 37.7570 8.1 -.- 1.4 -.- CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) İlksel
2024.05.06 01:05:39 37.7173 36.5617 5.4 -.- 1.7 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 01:00:23 37.9975 42.7503 5.0 -.- 2.8 -.- AKYAYLA-BAHCESARAY (VAN) İlksel
2024.05.06 00:56:35 37.7573 36.5445 5.4 -.- 1.6 -.- AKGUMUS-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2024.05.06 00:53:14 38.9940 28.0152 15.7 -.- 1.4 -.- PEKMEZCI-AKHISAR (MANISA) İlksel
2024.05.06 00:51:10 38.1730 37.1710 5.0 -.- 1.3 -.- TASBURUN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
AFAD 6 Mayıs son depremler listesi
Tarih Saat Enlem Boylam Derinlik(Km) Tip Büyüklük Yer
2024-05-06 12:22:24 36.27528 32.36861 8.41 ML 1.2 Gazipaşa (Antalya)
2024-05-06 11:38:09 37.98056 29.215 7.0 ML 1.2 Pamukkale (Denizli)
2024-05-06 11:32:55 39.58389 26.0325 6.4 ML 1.3 Ege Denizi - [09.32 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-06 11:16:39 39.41444 34.08472 7.2 ML 0.9 Merkez (Kırşehir)
2024-05-06 11:12:14 37.09417 37.19417 6.96 ML 1.9 Şahinbey (Gaziantep)
2024-05-06 10:21:53 37.75333 35.6825 7.0 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-05-06 10:20:52 37.68833 35.74444 7.04 ML 2.3 Kozan (Adana)
2024-05-06 10:17:15 37.80889 36.28417 7.0 ML 1.3 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-05-06 10:04:43 39.38611 41.03778 7.45 ML 1.5 Karlıova (Bingöl)
2024-05-06 09:55:40 37.81806 36.52528 7.84 ML 1.7 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-06 09:53:31 38.48944 39.40222 4.39 ML 1.2 Hazar Gölü - [05.59 km] Merkez (Elazığ)
2024-05-06 09:35:55 38.52556 38.04667 7.0 ML 1.4 Yazıhan (Malatya)
2024-05-06 09:29:10 37.57444 37.33389 7.0 ML 1.2 Pazarcık (Kahramanmaraş)
2024-05-06 09:26:27 40.72389 27.41972 7.18 ML 1.1 Marmara Denizi - [07.72 km] Şarköy (Tekirdağ)
2024-05-06 08:57:27 40.07278 28.16861 7.04 ML 1.5 Susurluk (Balıkesir)
2024-05-06 08:55:08 38.60611 38.57083 7.0 ML 1.1 Baskil (Elazığ)
2024-05-06 08:45:24 39.60111 40.915 5.99 ML 1.5 Çat (Erzurum)
2024-05-06 08:41:29 38.14083 36.79167 6.99 ML 1.5 Afşin (Kahramanmaraş)
2024-05-06 08:01:59 36.96 38.64333 7.02 ML 1.4 Eyyübiye (Şanlıurfa)
2024-05-06 07:45:25 37.73667 37.65111 8.0 ML 1.8 Gölbaşı (Adıyaman)
2024-05-06 06:43:45 37.87389 27.58444 7.23 ML 1.2 Germencik (Aydın)
2024-05-06 05:58:33 39.49528 25.79944 7.01 ML 1.9 Ege Denizi - [22.98 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-05-06 05:58:14 38.41583 37.42528 7.0 ML 1.4 Darende (Malatya)
2024-05-06 05:48:07 38.53694 38.00611 7.01 ML 1.3 Yazıhan (Malatya)
2024-05-06 05:37:27 37.64167 36.41972 6.93 ML 1.7 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-05-06 04:31:35 38.39028 37.37556 7.03 ML 1.9 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-05-06 04:10:58 37.75056 36.57833 6.99 ML 2.2 Andırın (Kahramanmaraş)
2024-05-06 03:47:44 37.14167 36.52583 7.26 ML 1.8 Hasanbeyli (Osmaniye)
2024-05-06 03:43:09 37.77639 36.59 7.0 ML 2.0 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-06 03:26:31 38.85778 26.43333 8.28 ML 1.9 Ege Denizi - [21.53 km] Karaburun (İzmir)
2024-05-06 03:25:09 38.23667 38.72833 11.3 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-05-06 02:56:28 36.83722 27.90722 7.0 ML 1.2 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [10.57 km] Datça (Muğla)
2024-05-06 02:50:33 38.29278 38.8775 6.55 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-05-06 02:43:37 37.05417 28.84722 7.0 ML 1.0 Köyceğiz (Muğla)
2024-05-06 02:29:13 38.91056 43.51 12.41 ML 1.4 Van Gölü - [03.19 km] Tuşba (Van)
2024-05-06 02:09:50 40.05194 36.03722 20.29 ML 1.5 Sulusaray (Tokat)
2024-05-06 01:46:53 38.08806 38.47694 6.25 ML 1.2 Sincik (Adıyaman)
2024-05-06 01:42:53 38.01444 29.12944 10.8 ML 0.9 Pamukkale (Denizli)
2024-05-06 01:27:46 38.25639 37.7575 7.04 ML 1.5 Akçadağ (Malatya)
2024-05-06 01:25:18 37.73889 36.55944 7.09 ML 1.2 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-06 01:16:54 40.44889 41.76083 7.0 ML 1.1 Oltu (Erzurum)
2024-05-06 01:05:38 37.73444 36.55528 6.93 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-06 01:00:24 38.005 42.72278 7.0 ML 2.8 Pervari (Siirt)
2024-05-06 00:56:35 37.77333 36.52139 6.78 ML 1.8 Onikişubat (Kahramanmaraş)
2024-05-06 00:53:17 38.88583 27.91861 8.86 ML 1.3 Akhisar (Manisa)
2024-05-06 00:27:07 38.47639 39.24361 7.08 ML 0.9 Sivrice (Elazığ)