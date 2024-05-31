Bu hafta sonu ne sınavı var? 1-2 Haziran 2024 sınav takvimi!

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav uygulanacak.

2024 LGS sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacak. Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.