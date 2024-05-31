Bu hafta sonu ne sınavı var? 1-2 Haziran 2024 sınav takvimi!
Hafta sonu yapılacak sınavlar belli oldu. Hafta sonları okulların önünde olan kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından bu hafta sonu 2 sınav, MEB tarafından 1 sınav ve AÖF dönem sonu sınavları yapılacak. Peki, bu hafta sonu ne sınavı var? İşte 1-2 Haziran 2024 sınav takvimi…
Bu hafta sonu (1-2 Haziran) hangi sınavlar var?
Bu hafta sonu (1-2 Haziran) ÖSYM tarafından 1 Haziran cumartesi günü Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2024/8 Arapça/Rusça) ile 2 Haziran pazar günü Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2024-YDUS 1. Dönem yapılacak.
ATA AÖF Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde, üç oturumda, yüz yüze yapılacak.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2 Haziran pazar günü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınav uygulanacak.
2024 LGS sözel ve sayısal olmak üzere iki oturum halinde yapılacak. Birinci oturum 09.30’da, ikinci oturum 11.30’da yapılacak. Birinci oturumda sözel alan soruları yer alacak ve süre 75 dakika olacaktır, ikinci oturumda ise sayısal alan soruları yer alacak ve süre 80 dakika olacaktır.