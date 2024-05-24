Bu hafta sonu ne sınavı var? 25-26 Mayıs 2024 sınav takvimi!
Hafta sonu yapılacak sınavlar belli oldu. Hafta sonları okulların önünde olan kalabalık nedeniyle sınav mı var, bugün ne sınavı var soruları araştırılıyor. ÖSYM tarafından bu hafta sonu 2 ve AÖF dönem sonu sınavları yapılacak. Peki, bu hafta sonu ne sınavı var? Sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 25-26 Mayıs 2024 sınav takvimi…
Bu hafta sonu (25-26 Mayıs) hangi sınavlar var?
Bu hafta sonu (25-26 Mayıs) ÖSYM tarafından 25 Mayıs cumartesi günü 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/6) ile 26 Mayıs pazar günü 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca) yapılacak.
25-26 Mayıs’ta 3 oturum şeklinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları yapılacak.
25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 09.30
25 Mayıs 2024 Cumartesi saat: 14.00
26 Mayıs 2024 Pazar saat: 09.30
Sınav giriş belgeleri sınavdan önce öğrenci otomasyonunda yayımlanmakta olup sınav giriş yerinizi ve saatinizi kontrol edebilirsiniz.
e-YDS sınav giriş belgesi nasıl alınır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.