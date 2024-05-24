Bu hafta sonu ne sınavı var? 25-26 Mayıs 2024 sınav takvimi!

Bu hafta sonu (25-26 Mayıs) hangi sınavlar var?

Bu hafta sonu (25-26 Mayıs) ÖSYM tarafından 25 Mayıs cumartesi günü 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/6) ile 26 Mayıs pazar günü 2024 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca) yapılacak.