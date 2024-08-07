Buse Naz Çakıroğlu finalde! Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçı ne zaman, hangi kanalda?
Paris Olimpiyatlarında Buse Naz Çakıroğlu, 50 kg yarı finalinde rakibi Filipinler’den Aira Villagas 5-0 yenerek finale yükseldi. Peki, Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçı ne zaman? Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar…
Buse Naz Çakıroğlu, 50 kg yarı finalinde rakibi Filipinler’den Aira Villagas 5-0 yenerek finale yükseldi.
Milli boksör, finalde Çinli Yu Wu ile karşı karşıya gelecek.
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Buse Naz Çakıroğlu’nun final maçı ne zaman, hangi kanalda?
Buse Naz Çakıroğlu, 50 kg finalinde rakibi Çinli Yu Wu ile 9 Ağustos Cuma günü TSİ 22.47'de Roland-Garros'ta TRT Spor ekranlarında finalde karşı karşıya gelecek.
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