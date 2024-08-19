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Ceren Erginsoy Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Ceren Erginsoy kimdir?

Ceren Erginsoy Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Elmas karakterini canlandıracak olan Ceren Erginsoy Asi, karakterinin annesini olarak diziye dahil oldu. Peki, Ceren Erginsoy kimdir? Ceren Erginsoy hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…

Ceren Erginsoy Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Ceren Erginsoy kimdir? - Sayfa 1

Ceren Erginsoy kimdir?

20 Kasım 1975 yılında Ankara’da doğan Ceren Erginsoy, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümü mezunu olan Ceren Erginsoy, aynı yerde mitoloji ve sahne derslerinde asistanlık görevlerinde bulundu. 1996 yılından itibaren kamera karşısına geçerek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, 2001 yılında Şehir Tiyatroları'na girdi. Tiyatro İstanbul'da da rol alan Erginsoy, aynı zamanda televizyon programlarında sunuculuk yapmaktadır.

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Ceren Erginsoy Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Ceren Erginsoy kimdir? - Sayfa 2

Tiyatro oyunları

Barışa Şans Verin

Bir Adam Yaratmak

Beş Katlı Binanın Altıncı Katı

Pembe Pırlantalar

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Ceren Erginsoy Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Ceren Erginsoy kimdir? - Sayfa 3

Rol aldığı film ve diziler

Yürek Çıkmazı - 2023

Merhamet - 2013

Papatyam - 2009

Hepimiz Birimiz İçin - 2008

Haylaz Babam - 2005

Büyük Umutlar - 2004

Çemberimde Gül Oya - 2004

Yaralı Kurt - 2000

Ağlayan Kadın - 2000

Aşk Güzel Şeydir - 2000

Canlı Hayat - 2000

Unutmadım - 1997

Baba Evi - 1997

Yasemince - 1997

Mum Kokulu Kadınlar - 1996

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