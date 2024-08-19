Ceren Erginsoy Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Ceren Erginsoy kimdir?

Ceren Erginsoy kimdir?

20 Kasım 1975 yılında Ankara’da doğan Ceren Erginsoy, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümü mezunu olan Ceren Erginsoy, aynı yerde mitoloji ve sahne derslerinde asistanlık görevlerinde bulundu. 1996 yılından itibaren kamera karşısına geçerek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, 2001 yılında Şehir Tiyatroları'na girdi. Tiyatro İstanbul'da da rol alan Erginsoy, aynı zamanda televizyon programlarında sunuculuk yapmaktadır.