Ceren Erginsoy Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu! Ceren Erginsoy kimdir?
Ceren Erginsoy Yabani dizisinin kadrosuna dahil oldu. Dizide Elmas karakterini canlandıracak olan Ceren Erginsoy Asi, karakterinin annesini olarak diziye dahil oldu. Peki, Ceren Erginsoy kimdir? Ceren Erginsoy hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte detaylar…
Ceren Erginsoy kimdir?
20 Kasım 1975 yılında Ankara’da doğan Ceren Erginsoy, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi tiyatro bölümü mezunu olan Ceren Erginsoy, aynı yerde mitoloji ve sahne derslerinde asistanlık görevlerinde bulundu. 1996 yılından itibaren kamera karşısına geçerek, çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol alan sanatçı, 2001 yılında Şehir Tiyatroları'na girdi. Tiyatro İstanbul'da da rol alan Erginsoy, aynı zamanda televizyon programlarında sunuculuk yapmaktadır.
Tiyatro oyunları
Barışa Şans Verin
Bir Adam Yaratmak
Beş Katlı Binanın Altıncı Katı
Pembe Pırlantalar
Rol aldığı film ve diziler
Yürek Çıkmazı - 2023
Merhamet - 2013
Papatyam - 2009
Hepimiz Birimiz İçin - 2008
Haylaz Babam - 2005
Büyük Umutlar - 2004
Çemberimde Gül Oya - 2004
Yaralı Kurt - 2000
Ağlayan Kadın - 2000
Aşk Güzel Şeydir - 2000
Canlı Hayat - 2000
Unutmadım - 1997
Baba Evi - 1997
Yasemince - 1997
Mum Kokulu Kadınlar - 1996