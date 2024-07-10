Diyarbakır’ın yeni valisi Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu'nun siyasi kariyeri nasıl?
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Diyarbakır valisi değişti. Diyarbakır’ın yeni valisi Murat Zorluoğlu oldu. Atama kararı sonrası Murat Zorluoğlu’nun hayatı, siyasi kariyeri ve eğitim hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Diyarbakır’ın yeni valisi Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri nasıl? İşte detaylar…
Murat Zorluoğlu kimdir?
1971 yılında Ankara Haymana'da doğan Murat Zorluoğlu Türk bürokrat, siyasetçi ve eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valisi olarak atandı. Aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum olarak görev aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Görevini 2024 yerel seçimlerini kazanan Ahmet Metin Genç'e devretmiştir.
10 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır Valisi olarak atandı.
İlkokulu memleketi olan Trabzon'un Çaykara ilçesinin Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.
Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü. İş hayatından bazıları sırasıyla
2015 - 2017 Elazığ Valiliği
2017 - 2018 Van Valiliği ve Van büyükşehir belediye başkanlığı
2019 - 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı
2024 - Diyarbakır Valiliği