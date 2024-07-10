Diyarbakır’ın yeni valisi Murat Zorluoğlu kimdir? Murat Zorluoğlu'nun siyasi kariyeri nasıl?

Murat Zorluoğlu kimdir?

1971 yılında Ankara Haymana'da doğan Murat Zorluoğlu Türk bürokrat, siyasetçi ve eski Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanıdır. Bakanlar Kurulunun 13 Haziran 2017 tarihli ve 10458 sayılı Kararı ile Van Valisi olarak atandı. Aynı zamanda Van Büyükşehir Belediyesi'nde de kayyum olarak görev aldı. 31 Mart 2019 yerel seçimleri için AK Parti'den Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterildi ve Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Görevini 2024 yerel seçimlerini kazanan Ahmet Metin Genç'e devretmiştir.

10 Temmuz 2024 tarihinde Diyarbakır Valisi olarak atandı.