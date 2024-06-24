Duygu Özgül Kalebayır kimdir? Duygu Özgül Kalebayır neden tepki çekti?

Duygu Özgül Kalebayır kimdir?

Duygu Özgül Kalebayır 5 Mayıs 1999 yılında doğmuştur. Sivas'lı olan Duygu Özgül Kalebayır, müzik kariyerinde şarkıcı ve besteci olarak tanınmaktadır. Kendi eserlerini yazıp seslendiren Kalebayır, müzik dünyasında kendine yer edinmiştir. TikTok'ta adından sıkça söz ettiren Duygu Özgül Kalebayır, genellikle taekwondo ve dans videolarıyla tanınmaktadır. Ayrınca Kalebayır, Kapadokya Üniversitesi'nde Ameliyathane Hemşiresi bölümünde eğitim görmüştür.