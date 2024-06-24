Duygu Özgül Kalebayır kimdir? Duygu Özgül Kalebayır neden tepki çekti?
Sosyal medyada yaptığı son paylaşım ile tepki çeken Duygu Özgül Kalebayır’ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Duygu Özgül Kalebayır’ın kim olduğu, neden tepki çektiği merak ediliyor. Peki, Duygu Özgül Kalebayır kimdir? Duygu Özgül Kalebayır TikTok olayı nedir? Duygu Özgül Kalebayır neden tepki çekti? İşte detaylar…
Duygu Özgül Kalebayır kimdir?
Duygu Özgül Kalebayır 5 Mayıs 1999 yılında doğmuştur. Sivas'lı olan Duygu Özgül Kalebayır, müzik kariyerinde şarkıcı ve besteci olarak tanınmaktadır. Kendi eserlerini yazıp seslendiren Kalebayır, müzik dünyasında kendine yer edinmiştir. TikTok'ta adından sıkça söz ettiren Duygu Özgül Kalebayır, genellikle taekwondo ve dans videolarıyla tanınmaktadır. Ayrınca Kalebayır, Kapadokya Üniversitesi'nde Ameliyathane Hemşiresi bölümünde eğitim görmüştür.
Duygu Özgül Kalebayır neden tepki çekti?
Duygu Özgül Kalebayır, sosyal medyada paylaştığı son videoda küçük kuzenine dudağını öptürmesiyle büyük tepki çekti.