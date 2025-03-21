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  4. Erzincan 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

Erzincan 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi

Erzincan'ın Tercan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem esnasında vatandaşlar paniğe kapılırken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den depremle ilgili açıklama geldi.

Erzincan 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi - Sayfa 1

Depremin merkez üssü Oğulveren yerleşim yeri olarak paylaşıldı.

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Erzincan 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi - Sayfa 2

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 6.8 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.

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Erzincan 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi - Sayfa 3

Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür deprem sonrası açıklama yaptı.

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Erzincan 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi - Sayfa 4

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi:
"Oğulveren-Tercan/Erzincan’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı’nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren’de fay hattı görünmüyor."

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