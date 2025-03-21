Erzincan 4.2 büyüklüğündeki depremle sallandı: Prof. Dr. Naci Görür'den açıklama geldi
Erzincan'ın Tercan'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem esnasında vatandaşlar paniğe kapılırken Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür’den depremle ilgili açıklama geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise depremin 6.8 kilometre derinlikte olduğunu açıkladı.
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Görür şunları söyledi:
"Oğulveren-Tercan/Erzincan’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, doğrultu atımlı Palandöken Fayı’nın muhtemel uzantısı üzerinde gerçekleşti. Oğulveren’de fay hattı görünmüyor."
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