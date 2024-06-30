Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir?
Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Armand Lauriente kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir? Armand Lauriente hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…
Armand Lauriente kimdir?
4 Aralık 1998 yılında doğan Armand Gaëtan Laurienté, İtalyan Serie B kulübü Sassuolo'da forvet ve sol kanat olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur .
Laurienté, 23 Temmuz 2018'de Rennes ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve hemen Ligue 2'de Orléans'a kiralandı.
Kulüpteki profesyonel ilk maçına 27 Temmuz 2018'de Lens'e karşı 2-0'lık lig yenilgisiyle çıktı. Laurienté , Ocak 2019'da Rennes'e geri döndü.
Laurienté, 31 Ağustos 2022'de İtalya'nın Sassuolo takımıyla sözleşme imzaladı.
Kariyeri boyunca oynadığı takımlar neler?
Altyapı kariyeri
2004–2011 Roissy-en-Fransa
2011–2012 Sarcelles
2012–2013 Red Star
2013–2016 Rennes
Profesyonel kariyeri
2016–2019 Rennes II
2018–2020 Rennes
2018–2019 → Orléans
2019 → Lorient II
2019–2020 → Lorient
2020–2022 Lorient
2022– Sassuolo