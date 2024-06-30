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  4. Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir?

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir?

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente, futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Armand Lauriente kimdir, hangi takımlarda oynadı soruları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir? Armand Lauriente hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir? - Sayfa 1

Armand Lauriente kimdir?

4 Aralık 1998 yılında doğan Armand Gaëtan Laurienté, İtalyan Serie B kulübü Sassuolo'da forvet ve sol kanat olarak oynayan Fransız profesyonel futbolcudur .

Laurienté, 23 Temmuz 2018'de Rennes ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı ve hemen Ligue 2'de Orléans'a kiralandı.

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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir? - Sayfa 2

 Kulüpteki profesyonel ilk maçına 27 Temmuz 2018'de Lens'e karşı 2-0'lık lig yenilgisiyle çıktı.  Laurienté , Ocak 2019'da Rennes'e geri döndü.

Laurienté, 31 Ağustos 2022'de İtalya'nın Sassuolo takımıyla sözleşme imzaladı.

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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir? - Sayfa 3

Kariyeri boyunca oynadığı takımlar neler?

Altyapı kariyeri

             2004–2011          Roissy-en-Fransa

2011–2012          Sarcelles

2012–2013          Red Star

2013–2016          Rennes

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Fenerbahçe’nin transfer gündeminde yer alan Armand Lauriente kimdir? - Sayfa 4

Profesyonel kariyeri

              2016–2019          Rennes II           

                  2018–2020          Rennes                  

     2018–2019          → Orléans

2019      → Lorient II       

              2019–2020          → Lorient          

2020–2022          Lorient

2022–    Sassuolo

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