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  4. Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf, sarı-lacivertliler tarafından araştırılmaya başlandı. Futbolseverler Victor Lindelöf kim olduğunu, hangi takımlarda oynadığını merak ediyorlar. Peki, Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf kimdir? Victor Lindelöf kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar…

Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf kimdir? Hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 1

Victor Lindelöf kimdir?

17 Temmuz 1994 yılında dünyaya gelen Victor Jörgen Nilsson-Lindelöf, stoper pozisyonunda oynayan İsveçli millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Manchester United forması giymektedir.

Lindelöf kariyerine İsveç'te Västerås SK'da başladı ve ilk maçına Ekim 2009'da çıktı. Aralık 2011'de Portekiz'in Benfica takımına transfer oldu ve başlangıçta kulübü altyapı ve B seviyelerinde temsil etti.

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Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf kimdir? Hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 2

Eylül 2013'te ilk kez ilk on birde forma giydi ve 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere üç kez Primeira Liga şampiyonluğu kazandı. Temmuz 2017'de Manchester United'a katıldı.

Lindelöf, İsveç'i 17 yaş altı, 19 yaş altı, 21 yaş altı ve üst düzey seviyelerde temsil etti. Lindelöf, 2015 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın kazanan kadrosunda yer aldı. İlk uluslararası maçına Mart 2016'da çıktı ve ülkesini 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etti.

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Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf kimdir? Hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 3

Victor Lindelöf kariyeri boyunca hangi takımlarda oynadı?

Altyapı kariyeri

IK Franke

Västerås IK

                Västerås SK     2007-2009             

    Benfica            2012-2013

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Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf kimdir? Hangi takımlarda oynadı? - Sayfa 4

Profesyonel kariyeri

   Västerås SK        2009-2011          

                   Benfica B            2012-2015                          

     Benfica 48           2013-2017          

Manchester United       2017-    

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