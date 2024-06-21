Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Victor Lindelöf kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Eylül 2013'te ilk kez ilk on birde forma giydi ve 2014, 2016 ve 2017 yıllarında olmak üzere üç kez Primeira Liga şampiyonluğu kazandı. Temmuz 2017'de Manchester United'a katıldı.

Lindelöf, İsveç'i 17 yaş altı, 19 yaş altı, 21 yaş altı ve üst düzey seviyelerde temsil etti. Lindelöf, 2015 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nın kazanan kadrosunda yer aldı. İlk uluslararası maçına Mart 2016'da çıktı ve ülkesini 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2018 FIFA Dünya Kupası ve 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda temsil etti.