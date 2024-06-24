File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? File Market'te ödemeler nasıl olacak?

File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu, ödemeler nasıl olacak?

BİM bünyesinde yer alan bazı FİLE marketlerde nakit ödeme yapılmayacağı duyuruldu. 08.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu mağazalarda nakit para yerine sadece kredi veya banka kartlarıyla ödeme yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, bu kararın müşterilere daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla alındığı vurgulandı.