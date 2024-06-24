File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? File Market'te ödemeler nasıl olacak?
BİM’in gurme market firması olan bazı FİLE marketlerde nakit ödemelerinin olmayacağı iddia edildi. FİLE mağazalarında nakit ödemelerin olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu? File Market'te ödemeler nasıl olacak? İşte detaylar…
File Market nedir?
BİM, Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de perakendecilik sektöründe pazar payı en yüksek firmadır. Şirket, 2005 yılında halka açıldı ve bu tarihten bu yana Borsa İstanbul'da işlem görmektedir. 2012 yılında Yıldız Holding ile birlikte Aytaç markasını satın almıştır. Süpermarket alanında faaliyette bulunan ve daha fazla ürün çeşidi satışını gerçekleştiren yeni modelini ise FİLE markasıyla 2015 yılında hizmete sundu.
File Market'te nakit ödemeler kaldırılıyor mu, ödemeler nasıl olacak?
BİM bünyesinde yer alan bazı FİLE marketlerde nakit ödeme yapılmayacağı duyuruldu. 08.07.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bu mağazalarda nakit para yerine sadece kredi veya banka kartlarıyla ödeme yapılacağı belirtildi. Yapılan açıklamada, bu kararın müşterilere daha pratik, hızlı ve hijyenik bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla alındığı vurgulandı.