  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Filenin Sultanları çeyrek final maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta?

Filenin Sultanları çeyrek final maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta?

Filenin sultanları Olimpiyatlarda C grubundaki 3 maçını da tamamladı. Filenin Sultanları 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile grupta ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin ile eşleşen Filenin Sultanlarının maçının ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta? İşte detaylar…

Filenin Sultanları çeyrek final maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta? - Sayfa 1

Filenin sultanları Olimpiyatlarda ilk maçını 29 Temmuz pazartesi günü Hollanda’ya karşı oynadı. Filenin sultanları, Hollanda’ya karşı 2-0 gerideyken 3-2’lik skorla yenmişti. İkinci maçını Dominik Cumhuriyeti’ne karşı 1 Ağustos’ta 3-1’lik skor ile kazanan filenin sultanları grubun son maçını İtalya'ya karşı 4 Ağustos’ta 3-0’lık skor ile kaybetti.

1 | 4
Filenin Sultanları çeyrek final maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta? - Sayfa 2

Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman?

Filenin sultanları Olimpiyatlarda C grubundaki 3 maçını da tamamladı. Filenin Sultanları 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile grupta 5 puan ile ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında çeyrek final maçını Çin’e karşı 6 Ağustos’ta oynayacak.

2 | 4
Filenin Sultanları çeyrek final maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta? - Sayfa 3

Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye Çin voleybol maçı saat 10.00'da TRT Spor ekranlarında canlı yayımlanacak.

3 | 4
Filenin Sultanları çeyrek final maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta? - Sayfa 4

Diğer çeyrek final maçları

Maçlar 6 Ağustos’ta TSİ ile şöyle:

14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti

18.00 ABD-Polonya

22.00 İtalya-Sırbistan

4 | 4
Az önce deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu? 5 Ağustos 2024 son dakika depremler
5 Ağustos 2024 son dakika depremler
Sıcaktan bunalanlara serinleten haber geldi! Ağustos ayıyla birlikte başladı
Sıcaktan bunalanlara serinleten haber geldi! Ağustos ayıyla birlikte başladı
Türk Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli’nin kariyeri nasıl?
Türk Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir?
Bugün hangi diziler var? Bu akşam televizyonda ne var? 5 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı
Bugün televizyonda ne var? 5 Ağustos 2024 pazartesi TV yayın akışı