Filenin Sultanları çeyrek final maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta?
Filenin sultanları Olimpiyatlarda C grubundaki 3 maçını da tamamladı. Filenin Sultanları 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile grupta ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Çin ile eşleşen Filenin Sultanlarının maçının ne zaman, saat kaçta olacağı merak ediliyor. Peki, Filenin Sultanları çeyrek final maçına ne zaman çıkıyor? Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta? İşte detaylar…
Filenin sultanları Olimpiyatlarda ilk maçını 29 Temmuz pazartesi günü Hollanda’ya karşı oynadı. Filenin sultanları, Hollanda’ya karşı 2-0 gerideyken 3-2’lik skorla yenmişti. İkinci maçını Dominik Cumhuriyeti’ne karşı 1 Ağustos’ta 3-1’lik skor ile kazanan filenin sultanları grubun son maçını İtalya'ya karşı 4 Ağustos’ta 3-0’lık skor ile kaybetti.
Türkiye Çin voleybol maçı ne zaman?
Filenin sultanları Olimpiyatlarda C grubundaki 3 maçını da tamamladı. Filenin Sultanları 2 galibiyet 1 mağlubiyet ile grupta 5 puan ile ikinci olarak çeyrek finale yükseldi. Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatlarında çeyrek final maçını Çin’e karşı 6 Ağustos’ta oynayacak.
Türkiye Çin voleybol maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
Türkiye Çin voleybol maçı saat 10.00'da TRT Spor ekranlarında canlı yayımlanacak.
Diğer çeyrek final maçları
Maçlar 6 Ağustos’ta TSİ ile şöyle:
14.00 Brezilya-Dominik Cumhuriyeti
18.00 ABD-Polonya
22.00 İtalya-Sırbistan