Gökçeada açıklarında deprem! Prof. Dr. Naci Görür uyardı: İstanbul'da deprem beklenen kolun üzerinde
Ege Denizi'nde Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,6 büyüklüğünde deprem oldu. Depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin İstanbul'da deprem beklenen kolun üzerinde olduğuna dikkat çekti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.18'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
NACİ GÖRÜR UYARDI: İSTANBUL'DA DEPREM BEKLEDİĞİMİZ KOLUN ÜZERİNDE
Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından depreme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Görür, "Bu deprem KAF’ın kuzey kolu, yani İstanbul’da deprem beklediğimiz kolun üzerinde. Stres dağılımını etkileyebilir" dedi.