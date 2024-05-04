Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez duası nedir? Hıdırellez dileği nasıl dilenir?

Hıdırellez dileği nasıl dilenir?

Hıdrellez gecesi ise Hızır'ın genel açıklaması ve dokunduğu feyiz ve bereketin olacağıyla çeşitli uygulamalar yapılır. Yiyecek kaplarının, ambarların ve para keselerinin ağızları açık bırakılır. Ev, bağ-bahçe, araba isteyen kimseler, Hıdrellez gecesi gül ağacının talep ettiğin küçük bir şahsiyetlerse Hızır'ın kendilerine yardım vereceğine inanırlar. Aynı zamanda kırmızı kostüme bağlayıp gül ağacına asarlar. Bir yıl boyunca gideceğinin yerine gitmeyi bekleyenler. Bazı kimseler de ateşe yakıp, dilek dileyenler. Ondan sonra yaktıkları ateşin üstünden atlar.

Hıdrellezde baht açılış törenleri de oldukça yaygın olarak uygulanan geleneklerimizdendir. Bu törenlere İstanbul ve çevresinde “baht açma”, Denizli ve çevresinde “bahtiyar”, Yörük ve Türkmenlerde “mantıfar”, Balıkesir ve çevresinde “dağara film atma”, Edirne ve çevresinde “niyet çıkarma”, Erzurum'da “mani çekme” adı verilir.