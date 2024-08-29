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İnci Taneleri dizisine Aytek Şayan dahil oldu! Aytek Şayan kimdir?

İnci Taneleri dizisine Aytek Şayan dahil oldu. Dizide Aytek Şayan, polis Veli karakterini canlandıracak. Peki, Aytek Şayan kimdir? Aytek Şayan hangi projelerde rol almıştır? İşte detaylar…

İnci Taneleri dizisine Aytek Şayan dahil oldu! Aytek Şayan kimdir? - Sayfa 1

Aytek Şayan kimdir?

1985 yılında İzmir’de doğan Aytek Şayan, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. İlk olarak Veterinerlik okurken, sonra da Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Aytek Şayan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2016 yılından itibaren Yok Olan, Diriliş: Ertuğrul, Büyük Selçuklu, Barbaroslar, Çöp Adam, Kübra gibi birçok film ve dizide rol aldı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Kılıçoğlu Şahbaz karakteri ile fark yarattı. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Lais karakteri ile de büyük beğeni kazanmıştır.  Sonraki yıllarda Büyük Selçuklu, Hay Sultan, Çöp Adam, Kübra, Gaddar gibi yeni dizilerde rol aldı.

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İnci Taneleri dizisine Aytek Şayan dahil oldu! Aytek Şayan kimdir? - Sayfa 2

Aytek Şayan hangi projelerde rol almıştır? 

Tiyatro oyunları 

Sanat / 2021 

Kaldırım Serçesi - Edith Piaf / 2019          

Salto / 2018 

Aşk Aptalı / 2016    

Woyzeck Masalı /   2015       

Mezarsız Ölüler / 2014

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İnci Taneleri dizisine Aytek Şayan dahil oldu! Aytek Şayan kimdir? - Sayfa 3

Film ve diziler 

Gaddar (TV Dizisi 2023)

Kübra (TV Dizisi 2023)

Çöp Adam (TV Dizisi 2023)

Hay Sultan (TV Dizisi 2023)

Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı (TV Dizisi 2021-2022)

Bana Karanlığını Anlat (Sinema Filmi 2022)

Uyanış: Büyük Selçuklu (TV Dizisi 2020-2021)

Kuzgun (TV Dizisi 2019)

Diriliş: Ertuğrul (TV Dizisi 2018)

İsimsizler (TV Dizisi 2017)

Yok Olan (TV Dizisi 2016)

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