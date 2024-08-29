İnci Taneleri dizisine Aytek Şayan dahil oldu! Aytek Şayan kimdir?

Aytek Şayan kimdir?

1985 yılında İzmir’de doğan Aytek Şayan, tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusudur. İlk olarak Veterinerlik okurken, sonra da Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünü bitirdi.

Aytek Şayan, tiyatro çalışmaları yanı sıra 2016 yılından itibaren Yok Olan, Diriliş: Ertuğrul, Büyük Selçuklu, Barbaroslar, Çöp Adam, Kübra gibi birçok film ve dizide rol aldı. Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı dizisinde Kılıçoğlu Şahbaz karakteri ile fark yarattı. Diriliş Ertuğrul dizisinde hayat verdiği Lais karakteri ile de büyük beğeni kazanmıştır. Sonraki yıllarda Büyük Selçuklu, Hay Sultan, Çöp Adam, Kübra, Gaddar gibi yeni dizilerde rol aldı.