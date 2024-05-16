IOS 18 ne zaman çıkacak? IOS 18 özellikleri nedir? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak?

IOS 18 ne zaman çıkacak?

iOS 18, Apple'ın 2024 yılında iPhone ve iPad için planladığı bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesi olarak tanıtıldı. Yaklaşık son 10 yıldır iOS'un yeni sürümü eylül ayında piyasaya sürülüyor. Bu güncelleme, genel olarak Eylül 2024'te kullanıma sunulacak. Apple, iOS 18'i Haziran 2024'te düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak ve ardından geliştiriciler için bir beta sürümü yayınlayacak.