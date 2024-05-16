IOS 18 ne zaman çıkacak? IOS 18 özellikleri nedir? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak?
IOS 18'in ne zaman çıkacağı, özelliklerinin ne olacağı merak ediliyor. Apple, iPhone güncellemelerini eski modellerde bir süre sonra desteklenmeyecek şekilde geliştiriyor bu nedenle yeni güncellemenin hangi telefonlarda olacağı araştırılıyor. Peki, IOS 18 ne zaman çıkacak? IOS 18 özellikleri nedir? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak? İşte detaylar...
IOS 18 ne zaman çıkacak?
iOS 18, Apple'ın 2024 yılında iPhone ve iPad için planladığı bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesi olarak tanıtıldı. Yaklaşık son 10 yıldır iOS'un yeni sürümü eylül ayında piyasaya sürülüyor. Bu güncelleme, genel olarak Eylül 2024'te kullanıma sunulacak. Apple, iOS 18'i Haziran 2024'te düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak ve ardından geliştiriciler için bir beta sürümü yayınlayacak.
Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak?
Kesin bilgi verilmese de iPhone 11 ve üzerinde olan tüm modeller ile bunun yanı sıra XR, XS, XS Max modellerinin de güncelleme alacağı düşünülüyor.
iPhone 15
iPhone 15 Plus
iPhone 15 Pro
iPhone 15 Pro Max
iPhone 14
iPhone 14 Plus
iPhone 14 Pro
iPhone 14 Pro Max
iPhone 13
iPhone 13 mini
iPhone 13 Pro
iPhone 13 Pro Max
iPhone 12
iPhone 12 mini
iPhone 12 Pro
iPhone 12 Pro Max
iPhone 11
iPhone 11 Pro
iPhone 11 Pro Max
iPhone XS
iPhone XS Max
iPhone XR
iPhone SE (2. nesil)
iPhone SE (3. nesil)
İOS 18 özellikleri nedir?
Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Siri: Siri'nin daha akıllı hale gelmesi ve büyük dil modelleri teknolojisini içeren yeni bir AI sistemiyle avantaj sağlaması bekleniyor.
Mesajlar Uygulamasında AI Entegrasyonu: Kullanıcıların soruları yanıtlamasına ve cümleleri otomatik tamamlamasına olanak tanıyacak.
Apple Music'te Yeni AI Özellikleri: Otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri gibi özelliklerin getirilmesi planlanıyor.
iWork Uygulamalarında AI Entegrasyonu: Keynote ve Pages gibi uygulamalarda AI destekli yazım ve sunum hazırlama özellikleri eklenebilir.
Xcode'da AI Özellikleri: Geliştiricilerin yeni uygulamaları daha hızlı yazmalarını sağlayacak AI özellikleri eklenmesi bekleniyor.