  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. IOS 18 ne zaman çıkacak? IOS 18 özellikleri nedir? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak?

IOS 18 ne zaman çıkacak? IOS 18 özellikleri nedir? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak?

IOS 18'in ne zaman çıkacağı, özelliklerinin ne olacağı merak ediliyor. Apple, iPhone güncellemelerini eski modellerde bir süre sonra desteklenmeyecek şekilde geliştiriyor bu nedenle yeni güncellemenin hangi telefonlarda olacağı araştırılıyor. Peki, IOS 18 ne zaman çıkacak? IOS 18 özellikleri nedir? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak? İşte detaylar...

IOS 18 ne zaman çıkacak? IOS 18 özellikleri nedir? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak? - Sayfa 1

IOS 18 ne zaman çıkacak?

iOS 18, Apple'ın 2024 yılında iPhone ve iPad için planladığı bir sonraki büyük işletim sistemi güncellemesi olarak tanıtıldı. Yaklaşık son 10 yıldır iOS'un yeni sürümü eylül ayında piyasaya sürülüyor. Bu güncelleme, genel olarak Eylül 2024'te kullanıma sunulacak. Apple, iOS 18'i Haziran 2024'te düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda (WWDC) tanıtacak ve ardından geliştiriciler için bir beta sürümü yayınlayacak. 

1 | 3
IOS 18 ne zaman çıkacak? IOS 18 özellikleri nedir? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak? - Sayfa 2

Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak?

Kesin bilgi verilmese de iPhone 11 ve üzerinde olan tüm modeller ile bunun yanı sıra XR, XS, XS Max modellerinin de güncelleme alacağı düşünülüyor.

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil)

iPhone SE (3. nesil)

2 | 3
IOS 18 ne zaman çıkacak? IOS 18 özellikleri nedir? Hangi iPhone modelleri güncelleme alacak? - Sayfa 3

İOS 18 özellikleri nedir?

Yapay Zeka ile Güçlendirilmiş Siri: Siri'nin daha akıllı hale gelmesi ve büyük dil modelleri teknolojisini içeren yeni bir AI sistemiyle avantaj sağlaması bekleniyor.

Mesajlar Uygulamasında AI Entegrasyonu: Kullanıcıların soruları yanıtlamasına ve cümleleri otomatik tamamlamasına olanak tanıyacak.

Apple Music'te Yeni AI Özellikleri: Otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri gibi özelliklerin getirilmesi planlanıyor.

iWork Uygulamalarında AI Entegrasyonu: Keynote ve Pages gibi uygulamalarda AI destekli yazım ve sunum hazırlama özellikleri eklenebilir.

Xcode'da AI Özellikleri: Geliştiricilerin yeni uygulamaları daha hızlı yazmalarını sağlayacak AI özellikleri eklenmesi bekleniyor​​.

3 | 3