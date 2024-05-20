İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? Cumhurbaşkanı Reisi’nin seçim geçmişi nedir?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?

Seyyid İbrahim Reisülsedati yaygın olarak bilinen adıyla İbrahim Reisi 14 Aralık 1960'ta Meşhed'de doğdu. İranlı muhafazakâr bir politikacı, hukukçu ve İran'ın cumhurbaşkanıdır. İlkeci ve Müslüman bir hukukçu olarak 2021 seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı olmuştu.

Reisi, İran yargı sisteminde 2004-2014 yılları arasında Başsavcı Yardımcılığı, 2014-2016 yılları arasında Başsavcılık ve 2019-2021 yılları arasında Başyargıçlık gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca 1980'lerde ve 1990'larda Tahran Savcısı ve Savcı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016'dan 2019'a kadar bir bonyad olan Astan Quds Razavi'nin Vasisi ve Başkanı oldu. Güney Horasan Eyaleti'nden Uzmanlar Meclisi üyesidir ve ilk kez 2006 seçimlerinde bu göreve seçildi. Meşhed Cuma Namazı Hatibi ve İmam Rıza Türbesi Büyük İmamı Ahmed Alamolhoda'nın damadıdır.