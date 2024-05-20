İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? Cumhurbaşkanı Reisi’nin seçim geçmişi nedir?
19 Mayıs 2024'te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri Azerbaycan sınırındaki Culfa kasabası yakınlarında kaza yaptı. Kaza haberinden sonra İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatı ve seçim geçmişi araştırılamaya başlandı. Peki, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir? Cumhurbaşkanı Reisi’nin seçim geçmişi nedir? İşte detaylar…
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi kimdir?
Seyyid İbrahim Reisülsedati yaygın olarak bilinen adıyla İbrahim Reisi 14 Aralık 1960'ta Meşhed'de doğdu. İranlı muhafazakâr bir politikacı, hukukçu ve İran'ın cumhurbaşkanıdır. İlkeci ve Müslüman bir hukukçu olarak 2021 seçimlerinden sonra cumhurbaşkanı olmuştu.
Reisi, İran yargı sisteminde 2004-2014 yılları arasında Başsavcı Yardımcılığı, 2014-2016 yılları arasında Başsavcılık ve 2019-2021 yılları arasında Başyargıçlık gibi çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca 1980'lerde ve 1990'larda Tahran Savcısı ve Savcı Yardımcısı olarak görev yaptı. 2016'dan 2019'a kadar bir bonyad olan Astan Quds Razavi'nin Vasisi ve Başkanı oldu. Güney Horasan Eyaleti'nden Uzmanlar Meclisi üyesidir ve ilk kez 2006 seçimlerinde bu göreve seçildi. Meşhed Cuma Namazı Hatibi ve İmam Rıza Türbesi Büyük İmamı Ahmed Alamolhoda'nın damadıdır.
Reisi, 2017 yılında muhafazakâr İslam Devrimi Güçleri Halk Cephesi'nin adayı olarak cumhurbaşkanlığına adaylığını koydu ve %57'ye %38,3 oyla ılımlı mevcut cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye karşı kaybetti. Sıklıkla "Tahran Kasabı" olarak anılan Hasan Ruhani, 1988 yılında İran'da binlerce siyasi mahkûmun idam edilmesinden sorumlu olan ve bu nedenle "ölüm komitesi" olarak adlandırılan kovuşturma komitesindeki dört kişiden biriydi. ABD Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi tarafından 13876 sayılı Yürütme Emri uyarınca yaptırım uygulanmaktadır. Uluslararası insan hakları örgütleri ve Birleşmiş Milletler özel raportörleri tarafından insanlığa karşı suç işlemekle itham edilmektedir.
Reisi, 2021'de oyların %62,9'unu alarak Hasan Ruhani'nin yerine ikinci kez cumhurbaşkanlığına aday oldu. Birçok gözlemciye göre 2021 İran cumhurbaşkanlığı seçimlerine Ali Hamenei'nin müttefiki olarak görülen Reisi lehine hile karıştırıldı. Reisi genellikle Hamanei'nin yerine Dini Lider olarak geçecek isim olarak görülmektedir. İran siyasetinde sertlik yanlısı olarak kabul edilen Reisi'nin cumhurbaşkanlığı döneminde ABD ile Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) müzakereleri çıkmaza girdi ve 16 Eylül'de Mehsa Emini'nin ölümüyle tetiklenen 2022 sonlarında ülke genelinde geniş çaplı protestolar yaşandı. Reisi döneminde İran, uranyum zenginleştirme faaliyetlerini yoğunlaştırdı, uluslararası denetimleri engelledi ve Ukrayna'yı işgal eden Rusya'ya destek verdi. Ayrıca İran, Gazze çatışması sırasında İsrail'e füze ve insansız hava aracı saldırısı düzenledi ve Hizbullah ve Husi hareketi gibi vekil grupları silahlandırmaya devam etti.
Cumhurbaşkanı Reisi’nin seçim geçmişi nedir?
Yıl Seçim Sonuç
2006 Uzmanlar Meclisi Kazanıldı
2016 Uzmanlar Meclisi Kazanıldı
2017 Başkan Kayıp
2021 Başkan Kazanıldı
2024 Uzmanlar Meclisi Kazanıldı