İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu! 11 Temmuz İstanbul baraj doluluk oranları
İstanbul’daki barajların doluluk oranlarını yaz ayı sıcaklıklarının etkisinin artmasıyla vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İstanbul’daki barajların doluluk oranlarındaki son durum için gözler İSKİ baraj doluluk oranlarına çevrildi. 11 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranları belli oldu. İşte 11 Temmuz barajların doluluk oranları…
Barajların doluluk oranları
İSKİ baraj doluluk oranı her gün kontrol ediliyor. İSKİ'nin yayımladığı grafiğe göre; İstanbul'daki barajlarda doluluk oranını yüzde 65,87 olarak kaydedildi. En düşük su seviyesine sahip Istrancalar Barajı'nda su miktarı yüzde 35,47 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 77,69 ile Terkos Barajı'nda ölçüldü.
İSKİ’nin son raporuna göre 11 Temmuz barajlardaki doluluk oranları:
Alibey Barajı yüzde 36,23
Büyükçekmece Barajı yüzde 61,71
Darlık Barajı yüzde 66,29
Elmalı Barajı yüzde 67,73
Istrancalar Barajı yüzde 35,47
Kazandere Barajı yüzde 43,68
Pabuçdere Barajı yüzde 50,02
Sazlıdere Barajı yüzde 55,94
Terkos Barajı yüzde 77,69
Ömerli Barajı yüzde 74,51