İYİ Parti'den istifa eden Aylin Cesur kimdir? Aylin Cesur hangi görevlerde bulundu?

Süleyman Demirel'in ölümüne kadar sayısız yurt dışı ve yurt içi etkinlik ve seyahatlerinde kendisine eşlik etmiştir. Cumhurbaşkanlığı ve Demirel Vakfı'nın ortak kararıyla kendisine verilen; Cumhurbaşkanı Demirel'e ait Güniz Sokak'taki konutun müze yapılması, arşivinin hazırlanması görevine, Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı olarak bugüne kadar devam etmiştir.

İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olup 27. dönem Isparta milletvekilidir.

Prof. Dr. Mustafa Cesur ile evli olup 15. dönem Adalet Partisi Isparta Milletvekili Mustafa Cesur'un gelinidir. İngilizce bilmektedir.