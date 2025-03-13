Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? İşte usta sanatçının son hali
Yeşilçam’ın usta oyuncularından Kadir İnanır, uzun bir süredir hastanede tedavi görüyor. Mart ayında beynine pıhtı atması sonucu operasyon geçiren 75 yaşındaki usta oyuncu Kadir İnanır'ın son hali paylaşıldı. Peki, Kadir İnanır’ın sağlık durumu nasıl? İşte yeni fotoğraf...
Beynine üçüncü kez pıhtı atması sonucu operasyon geçiren ve uzun bir süredir hastanede tedavi altında olan usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumu merak ediliyordu.
İnanır'a bugün gerçekleştirilen ziyarette hem sağlık durumuna dair bilgi verildi hem de son hali paylaşıldı.
SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Alper Taş, usta oyuncu Kadir İnanır'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Taş, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
"Sevgili Kadir İnanır abimizi tedavi gördüğü hastahanede ziyaret ettik. Sevgili Jülide Kural’ın sevgi dolu eşliği ve dayanışması ile her gün daha iyiye gidiyor. Her zamanki yakışıklılığı ve güzel gülüşü ile bizi karşıladı. Dostlara selam ve sevgilerini iletiyor."