Kirli Sepeti dizisi ne zaman final yapacak? Kirli Sepeti dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu
Her pazar günleri NOW ekranlarında seyircisiyle buluşan Kirli Sepeti dizisi oyucu kadrosu ve konusu ile dikkatleri çekmişti. Sevilen dizinin final tarihi belli oldu. Peki, Kirli Sepeti dizisi ne zaman final yapacak? Kirli Sepeti dizisinin konusu nedir? Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosunda kimler var? İşte detaylar...
Kirli Sepeti dizisi ne zaman final yapacak?
Ece Erdek Koçoğlu’nun yönettiği dizinin yeni bir değişiklik olmazsa 19 Mayıs’ta ekrana gelecek olan 31. bölümünde ekrana veda etmesi planlanıyor.
Kirli Sepeti dizisinin konusu nedir?
İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde, butik bir sitede çalışan hizmetliler ve onların iş verenlerinin iç içe geçmiş hayatlarını konu edinen dizide; yukarıdakiler ve aşağıdakiler arasındaki büyük uçuruma da tanıklık ediyoruz. Aşkın, sırların, yalanların ve bütün bunlara inat sırt sırta vermiş üç kadının; bazen ağlatan, bazen de güldüren hikayesini anlatıyor Kirli Sepeti...
Kirli Sepeti dizisinin oyuncu kadrosu
Ayça Bingöl
Ceren Moray
Cansu Tosun
Furkan Palalı
Serkay Tütüncü
Halil İbrahim Ceyhan
Melisa Döngel
Gözde Seda Altuner
Bestemsu Özdemir
Deniz Sarıkaş
Aleyna Özgeçen
Serhat Kılıç
Devrim Yakut