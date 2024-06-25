Kışlalarda sosyal medya ve internet kullanımı yasaklandı!
Meclis’te kabul edilen yasayla, askeri üs bölgeleri ve askeri kışlalarda internet ve sosyal medya gibi iletişim araçları yasaklandı. Bu yeni düzenleme, özellikle askeri operasyonlarda ve üs bölgelerindeki güvenliği artırmayı hedefliyor. İşte detaylar…
Meclis’te kabul edilen yasayla, askeri üs bölgeleri ve askeri kışlalarda internet ve sosyal medya gibi iletişim araçları yasaklandı. Bu suçu işleyen personele “hizmet yerini terk etmeme” cezası verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına gönderilen yeni düzenlemeler, imzalanıp Resmi Gazete’de yayımlandığında uygulanmaya başlanacak.
TSK personelleri ve askeri öğrencileri ilgilendiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları ise şöyle:
''TSK personeli, kendisinin veya silah arkadaşlarının kimliğini açıklayamayacak. Bunun yanı sıra askerler, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak.''
''Yasak olan mecralar arasında, “radyo, televizyon, internet, sosyal medya, gazete, dergi, kitap ve diğer tüm medya araçları” açıkça yazıldı. Ayrıca “her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim araçları” ifadesiyle tüm yayın alanları yasak kapsamına alındı. Bu suçu işleyen personele “hizmet yerini terk etmeme” cezası verilecek.''