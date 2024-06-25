Kışlalarda sosyal medya ve internet kullanımı yasaklandı!

TSK personelleri ve askeri öğrencileri ilgilendiren düzenlemenin öne çıkan başlıkları ise şöyle:

''TSK personeli, kendisinin veya silah arkadaşlarının kimliğini açıklayamayacak. Bunun yanı sıra askerler, görev veya faaliyetleri kapsamında askeri bilgi, belge, konum bilgisi veya bunlardan herhangi birini içeren resim, yazı, fotoğraf, ses kaydı, video gibi görsel ve işitsel verileri paylaşamayacak.''