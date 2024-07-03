Kök maaş nedir? Kök maaşım ne kadar? Kök maaş nasıl hesaplanır?

Kök maaş nedir?

Kök maaş, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren emekli maaşının ham hali anlamına geliyor. En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.