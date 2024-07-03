Kök maaş nedir? Kök maaşım ne kadar? Kök maaş nasıl hesaplanır?
Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanması ile birlikte kök maaş bir kez daha gündeme geldi. Emekli olan vatandaşlar kök maaşın ne olduğunu, kök maaşının ne kadar olduğunu araştırmaya başladılar. Peki, Kök maaş nedir? Kök maaşım ne kadar? Kök maaş nasıl hesaplanır? İşte detaylar…
Kök maaş nedir?
Kök maaş, emeklilerin kazançlarına göre hesaplanan net tutarı gösteren emekli maaşının ham hali anlamına geliyor. En düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor.
Kök maaş nasıl hesaplanır?
Kök maaşı bulmak için farklı yöntemler kullanılıyor. e-Devlet şifresi olan tüm SSK ve Bağ-Kur emeklileri kök maaşlarını basit şekilde tespit edebiliyor.
SSK kök maaş hesaplama
SSK'dan emekli olanlar, e-Devlet'e giriş yapıp "arama" kısmına 4A Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. Daha sonra karşılarına gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan "5510 Ek 19 Miktarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil öğrenilmiş oluyor.
BAĞKUR kök maaş hesaplama
Bağ-Kur'dan emekli olanlar, e-Devlet'e giriş yapıp "arama" kısmına 4B Emekli Aylığı yazıp çıkan ilk bağlantıya tıklaması gerekiyor. Daha sonra karşılarına gelen sayfada "Detay" kısmına tıklayıp açılan pencerede en alt kısımlarda yer alan " Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı" yazan yerdeki tutarı 10 bin liradan çıkarması gerekiyor. Böylece kök maaş ek ödeme dahil öğrenilmiş oluyor.