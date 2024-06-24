Koray Aydın parti mi değiştiriyor? Koray Aydın hangi partiye geçecek? Koray Aydın kimdir?

Koray Aydın kimdir?

5 Aralık 1955 yılında Trabzon’da dağan Koray Aydın, Türk siyasetçi ve eski bayındırlık ve iskan bakanıdır. Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999-2001 yılları arasında bayındırlık ve iskan bakanı olarak görev yapmıştır. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçilmiştir.