Koray Aydın parti mi değiştiriyor? Koray Aydın hangi partiye geçecek? Koray Aydın kimdir?
Koray Aydın İYİ Parti’den ayrılacağı ve başka partiye geçeceği iddiaları ile gündeme geldi. Koray Aydın’ın İYİ Parti’den ayrılıp ayrılmayacağı, hangi partiye geçeceği merak ediliyor. Peki, Koray Aydın parti mi değiştiriyor? Koray Aydın hangi partiye geçecek? Koray Aydın kimdir? İşte detaylar…
Koray Aydın kimdir?
5 Aralık 1955 yılında Trabzon’da dağan Koray Aydın, Türk siyasetçi ve eski bayındırlık ve iskan bakanıdır. Erken yaşta siyasete katılan Aydın, 1999-2001 yılları arasında bayındırlık ve iskan bakanı olarak görev yapmıştır. Bir süre Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir. Haziran 2015 Türkiye genel seçimlerinden sonra TBMM başkanvekili olarak seçilmiştir.
Meclise 1991-1995 yılları arasında Trabzon milletvekili, 1999-2002 yılları arasında Ankara milletvekili, 2007-2015 arasında tekrar Trabzon milletvekili olarak meclise girmiştir. Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde meclisteki sandalyesini kaybetmiştir. 2012 yılında gerçekleştirilen Milliyetçi Hareket Partisi 10. Büyük Olağan Kongresi'nde Devlet Bahçeli ile genel başkanlık için yarıştıysa da kaybetti. 2015 yılında MHP Üst Kurul Delegeleri tarafından talep edilen Olağanüstü Kurultay sürecinde yeniden Genel Başkanlığa adaylığını açıkladı. 25 Ekim 2017 tarihinde kurulan İYİ Partiye katıldı ve partinin kurucular kurulunda yer aldı.
Koray Aydın hangi partiye geçecek, parti mi değiştiriyor?
Meral Akşener'in İYİ Parti'yi bırakmasının ardından, 5. Olağanüstü Kurultay’da genel başkanlık yarışını Koray Aydın kaybetmişti. Koray Aydın’ın İYİ Parti’den ayrılıp, 14 milletvekili ile Demokrat Parti'ye geçeceği iddia ediliyor.