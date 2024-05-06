KPSS A ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları neler? KPSS A ve B grubu arasındaki fark nedir?

KPSS B grubu nedir?

KPSS-B, Türkiye'de devlet kadrolarına personel almak amacıyla yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre yapılan bir atama ve kadro türüdür.

KPSS’de lise, önlisans ve lisans mezunları KPSS B sınavına katılırlar. Sınav 2 senede bir olur. Başvurular Nisan-Mayıs aylarında olur. Bu devlete düz memur alımı içindir.

Sınavda tarih, coğrafya, vatandaşlık ve Güncel Konulardan Genel kültür sınavı ve matematik, Türkçe ve geometri konularından genel Yetenek Sınavı olur.

Lisans mezunlarında öğretmen adayları ve alan mezunları (kamu yönetimi, işletme, maliye) için her sene sınav yapılır. Öğretmen adayları genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan eğitimi sınavına girerler. Alan mezunları genel kültür, genel yetenek ve alan sınavlarına girerler.