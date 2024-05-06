KPSS A ve B grubu nedir? KPSS A ve B meslek grupları neler? KPSS A ve B grubu arasındaki fark nedir?
2024 KPSS sınav başvuruları 3 Mayıs’ta başladı. Başvurular gündeme gelince KPSS A ve B gruplarının ne olduğunu, KPSS A ve B meslek grupları neler olduğunu merak ediliyor. Peki, KPSS A grubu nedir? KPSS B grubu nedir? KPSS A ve B grubu arasındaki fark nedir? KPSS A ve B meslek grupları neler? İşte detaylar…
KPSS A grubu nedir?
KPSS-A, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik’te yapılmıştır.
A grubu kadrolar; özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle ve belli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutularak mesleğe alınan personel için ihdas edilmiş kadrolar olarak tanımlanmıştır (Örneğin, Müfettiş ve Uzman Yardımcısı, Stajyer Kontrolör, Kaymakam Adayı).
KPSS B grubu nedir?
KPSS-B, Türkiye'de devlet kadrolarına personel almak amacıyla yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı sonucuna göre yapılan bir atama ve kadro türüdür.
KPSS’de lise, önlisans ve lisans mezunları KPSS B sınavına katılırlar. Sınav 2 senede bir olur. Başvurular Nisan-Mayıs aylarında olur. Bu devlete düz memur alımı içindir.
Sınavda tarih, coğrafya, vatandaşlık ve Güncel Konulardan Genel kültür sınavı ve matematik, Türkçe ve geometri konularından genel Yetenek Sınavı olur.
Lisans mezunlarında öğretmen adayları ve alan mezunları (kamu yönetimi, işletme, maliye) için her sene sınav yapılır. Öğretmen adayları genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri ve alan eğitimi sınavına girerler. Alan mezunları genel kültür, genel yetenek ve alan sınavlarına girerler.
KPSS A ve B grubu arasındaki fark nedir?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.