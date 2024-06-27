Mali Eylem Görev Gücü (FATF) nedir? Mali Eylem Görev Gücü (FATF) görevleri neler?
28 Haziran’da (yarın) yapılacak Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) toplantısında Türkiye'nin gri listeden çıkıp çıkmayacağı belli oluyor. Peki, Mali Eylem Görev Gücü (FATF) nedir? Mali Eylem Görev Gücü (FATF) görevleri neler? FATF gri listesinde hangi ülkeler var? İşte detaylar…
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu ya da FATF (Financial Action Task Force on Money Laundering), 1989 yılında G-7 ülkeleri (ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada) tarafından OECD bünyesinde kurulmuştur. FATF'nin kurulmasıyla bir anlamda karaparanın aklanmasıyla mücadeleye ilişkin tavsiyeler bütünü oluşturulmuştur.
FATF’nin 31 ülke ve 2 bölgesel kuruluş olmak üzere toplam 39 üyesi bulunmaktadır. Türkiye, 24 Eylül 1991 tarihinde FATF’ye üye olmuştur.
FATF faaliyetlerini, her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen toplantılar yoluyla yürütmektedir.
Mali Eylem Görev Grubu (FATF) nedir?
Mali Eylem Görev Grubu (FATF) üye ülkelerin Bakanları tarafından 1989 yılında kurulan hükümetlerarası bir organizasyondur. FATF’in görevi, karapara aklama, terörün finansmanı, kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla ve uluslararası finansal sistemin bütünlüğüne yönelik diğer tehditlerle mücadele için standartlar belirlemek ve yasal, düzenleyici ve operasyonel tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını teşvik etmektir. FATF, ayrıca, diğer uluslararası paydaşlarla işbirliği halinde uluslararası finansal sistemin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla ulusal düzeydeki zayıf noktaları tespit etmeye çalışmaktadır.
Mali Eylem Görev Gücü (FATF) görevleri neler?
FATF Tavsiyeleri ülkelerin karapara aklamayla, terörizmin finansmanıyla ve de kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanıyla mücadele etmek için uygulamaları gereken tedbirlere yönelik olarak kapsamlı ve kalıcı bir çerçeve oluşturmaktadır. Ülkelerin çeşitli yasal, idari ve operasyonel çerçeveleri ve farklı finansal sistemleri vardır ve bu nedenle bu tehditlerle mücadele etmek üzere hepsi aynı tedbirleri alamamaktadır. Bu yüzden, FATF Tavsiyeleri ülkelerin özgün durumlarına uyarlanmış tedbirler vasıtasıyla uygulamaları gereken bir uluslararası standart oluşturmaktadır. FATF Tavsiyeleri, ülkelerin aşağıdaki hususları yerine getirmek için uygulayacakları asli tedbirleri düzenlemektedir:
- riskleri tespit etmek, politika ve ülke içi işbirliğini geliştirmek;
- karapara aklama, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanını izlemek;
- finansal sektöre ve diğer belirlenmiş sektörlere yönelik önleyici tedbirler uygulamak;
- yetkili makamların (örneğin, soruşturma, yasa uygulama, denetim makamları) yetkilerini ve sorumluluklarını diğer kurumsal tedbirleri ihdas etmek;
- tüzel kişilerin ve yasal oluşumların şeffaflığı ile gerçek faydalanıcı bilgilerinin mevcut olması hususunu geliştirmek;
- uluslararası işbirliğini kolaylaştırmak.
FATF gri listesinde hangi ülkeler var?
FATF'nin gri listesinde Türkiye'nin yamı sıra; Bulgaristan, Burkina Faso, Filipinler, Güney Afrika, Güney Sudan, Haiti, Hırvatistan, Jamaika, Kamerun, Kenya, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Mali, Mozambik, Namibya, Nijerya, Senegal, Suriye, Tanzanya, Vietnam, Yemen bulunuyor. Gri listede yer almak, ülkelerin uluslararası bankalar ve yatırımcılarla iş yapma kabiliyetlerini azaltıyor. FATF'nin kara listesinde ise İran, Kuzey Kore, Myanmar yer alıyor.