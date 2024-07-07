Muharrem ayı namazı nedir? Muharrem ayını namazının önemi nedir? Muharrem ayı namazı farz mıdır??
Muharrem ayının gelmesi ile birlikte birçok vatandaş namaz oruç gibi ibadetleri yerine getiriyor. Peki, Muharrem ayı namazı nedir? Muharrem ayını namazının önemi nedir? Muharrem ayı namazı sünnet mi farz mı? İşte detaylar…
Muharrem ayı namazı nedir?
Mübarek gün, ay ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir namaz olduğuna dair herhangi bir rivayet yoktur. Ancak sevap niteliğinde nafile namazı kılınabilir. İlk gece namazı her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayet el Kursi, 10 İhlas okunarak 10 rekat kılınır. Geceler önce geldiği için 2024 yılında bu namaz 6 Temmuz Cumartesi'yi 7 Temmuz Pazar'a bağlayan gece eda edilir. İlk gününde ise 2 rekatlı Hicri yeni yıl niyetiyle namaz kılınabilir. Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edildiğine göre, Rasûlüllâh (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ramazan Ayı’nın orucundan sonra en faziletli oruç, ‘Allah’ın Ayı’ olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlarının dışındaki en faziletli namaz ise, gece (teheccüd) namazıdır.”
Geceler önce geldiği için 2024 yılında bu namaz 6 Temmuz Cumartesi'yi 7 Temmuz pazar'a bağlayan gece eda edilir. İlk gününde ise 2 rekatlı Hicri yeni yıl niyetiyle namaz kılınabilir. Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edildiğine göre, Rasûlüllâh (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ramazan Ayı’nın orucundan sonra en faziletli oruç, ‘Allah’ın Ayı’ olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlarının dışındaki en faziletli namaz ise, gece (teheccüd) namazıdır.”
Muharrem ayını namazının önemi nedir?
İbadet yönüyle önemli bir ay olan Muharrem ayında namaz kılmak faziletli bir kulluk görevidir. Peygamber Efendimiz (S.A.V) “Farz namazlardan sonra en faziletli olan namaz gece namazlarıdır” buyurmuştur. Muharrem ayında kılınacak gece namazları da çok sevaptır. Ayrıca Muharrem ayında kılınacak gece ve ilk gün nafile namazı vardır.
Muharrem ayı namazı sünnet mi farz mı?
Mübarek gün, ay ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir namaz olduğuna dair herhangi bir rivayet yoktur. Ancak sevap niteliğinde nafile namazı kılınabilir. Bu ibadetler faziletli ameller içinde sayılır. Müslüman’ın sevap hanesini zenginleştirir.