Muharrem ayı namazı nedir? Muharrem ayını namazının önemi nedir? Muharrem ayı namazı farz mıdır??

Muharrem ayı namazı nedir?

Mübarek gün, ay ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı bir ibadet şekli yoktur. Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir namaz olduğuna dair herhangi bir rivayet yoktur. Ancak sevap niteliğinde nafile namazı kılınabilir. İlk gece namazı her rekatta 1 Fatiha, 10 Ayet el Kursi, 10 İhlas okunarak 10 rekat kılınır. Geceler önce geldiği için 2024 yılında bu namaz 6 Temmuz Cumartesi'yi 7 Temmuz Pazar'a bağlayan gece eda edilir. İlk gününde ise 2 rekatlı Hicri yeni yıl niyetiyle namaz kılınabilir. Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh)dan rivayet edildiğine göre, Rasûlüllâh (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ramazan Ayı’nın orucundan sonra en faziletli oruç, ‘Allah’ın Ayı’ olan Muharrem’de tutulan oruçtur. Farz namazlarının dışındaki en faziletli namaz ise, gece (teheccüd) namazıdır.”