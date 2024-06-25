Muharrem ayı orucu ne zaman? Hangi günler oruç tutulur? Muharrem ayında oruç tutmak farz mıdır?

Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur?

Dört haram ay Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Haram aylardan bazılarında tutulan oruçların sevabı ise büyüktür. Muharrem ayı da bunlardan biridir. Muharrem ayı orucu ne zaman diye baktığımızda ise Zilhicce’nin son yani 6 Temmuz 2024 Cumartesi, Muharrem ayının ilk gününü yani 7 Temmuz 2024 Pazar oruçlu geçirmenin fazileti büyüktür.

Muharrem ayında;

Muharrem ayında ilk on gün oruç tutulur.

Yani Muharrem ayının 1. gününden başlayarak, 10. gününe kadar olan günler oruç tutulur.

Bu oruç, İslam dininde özel bir anlam taşır ve kerametlere işaret eder.

Bu oruç, sadece yetişkin ve sağlıklı olan Müslümanlar tarafından tutulmalıdır.