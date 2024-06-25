Muharrem ayı orucu ne zaman? Hangi günler oruç tutulur? Muharrem ayında oruç tutmak farz mıdır?
Diyanet takvimine göre Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başlayacak. Temmuz ayının yaklaşması ile Muharrem ayında ibadetlerini yerine getirmek isteyenler Muharrem ayı orucunu araştırmaya başladılar. Peki, Muharrem ayı orucu ne zaman? Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur? Muharrem ayında oruç tutmak farz mıdır? İşte detaylar…
Muharrem ayı orucu ne zaman?
Muharrem orucu, Hicri takvimin Muharrem ayının ilk on gününde tutulur. Bu ayın başlangıcı, güneşin hilal oluşmasına bağlı olarak değişebilir ve böylece oruç tarihi de değişebilir. Muharrem orucunun tarihi, her yıl yeniden belirlenir ve Müslümanlar tarafından kutlanır.
Muharrem ayında hangi günler oruç tutulur?
Dört haram ay Zilkade, Zilhicce, Muharrem ve Recep’tir. Haram aylardan bazılarında tutulan oruçların sevabı ise büyüktür. Muharrem ayı da bunlardan biridir. Muharrem ayı orucu ne zaman diye baktığımızda ise Zilhicce’nin son yani 6 Temmuz 2024 Cumartesi, Muharrem ayının ilk gününü yani 7 Temmuz 2024 Pazar oruçlu geçirmenin fazileti büyüktür.
Muharrem ayında;
Muharrem ayında ilk on gün oruç tutulur.
Yani Muharrem ayının 1. gününden başlayarak, 10. gününe kadar olan günler oruç tutulur.
Bu oruç, İslam dininde özel bir anlam taşır ve kerametlere işaret eder.
Bu oruç, sadece yetişkin ve sağlıklı olan Müslümanlar tarafından tutulmalıdır.
Muharrem ayında oruç tutmak farz mıdır?
Mübarek gün, ay ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı bir ibadet şekli bulunmamaktadır. Muharrem ayında oruç tutmak ise müstehaptır. Müstehap kelime anlamı itibariyle sevilen beğenilen anlamına gelmektedir. Yani oruç tutmak sadece Ramazan ayı orucu için farzdır. Muharrem ayı orucu farz değildir. Sevgili Peygamber Efendimiz (S.A.V) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı orucu dışında en faziletli oruç Allah’ın ayı Muharrem’de tutulan oruçtur.”