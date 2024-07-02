Murat Kurum kimdir? Yeni Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un hayatı!
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevine, Murat Kurum atandı. Atama sonrası Murat Kurum’un kim olduğu, siyasi kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Murat Kurum kimdir? İşte detaylar…
Murat Kurum kimdir?
7 Mayıs 1976 yılında Ankara doğan Murat Kurum Türk siyasetçi ve inşaat mühendisidir. Mevcut Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanıdır. 2018-2023 yılları arasındaki görevinin ardından 2024 yılında tekrar bu göreve atandı. 2023 genel seçimlerinde İstanbul milletvekili seçildi. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuştur.
2018’de Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk kabinesine Çevre ve Şehircilik Bakanı olarak atandı. Görevi boyunca TOKİ ile birçok sosyal konut kampanyaları hazırladı, 365 bin sosyal konutun yapımını sağladı. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Bozkurt, Manavgat, Marmaris, Giresun gibi doğal afet yaşanan kentlerde 46 bin afet konutu sosyal donatı alanlarıyla inşa ettirdi. 2023 Kahramanmaraş depremlerinin ardından bölgede geçici yaşam alanlarının kurulmasını, 180 bin afet konutunun yapımını başlattı. Bakanlık görevi boyunca başta birçok büyükşehir olmak üzere 45 şehir meydanını restore ettirdi. 484 millet bahçesinin yapımını başlattı, İstanbul’da 39 millet bahçesi yapımını başlattı, bakanlığı döneminde 13’ünü tamamladı.
Kurum, bakanlığı döneminde Kanal İstanbul Projesi’ni, “Türkiye'yi dünyada lider ülke yapacak bir projedir” sözleriyle savundu. Aynı dönemde “Türkiye’nin Maldivleri” olarak adlandırılan Salda Gölü’ne “Millet Bahçesi” projesi ise çevrecilerin ve muhalefetin tepkisini çekti. 2018 yılında çıkarılan imar affından 9 milyona yakın kişinin yararlandığını açıkladı; bu kapsamda 294 bin kaçak yapının 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen 10 ilde bulunduğu ortaya çıktı. Bakanlığı döneminde İstanbul’daki Tozkoparan, Tokatköy ve Fetihtepe gibi alanlarda başlatılan “kentsel dönüşüm” projelerinde bölge sakinleri konut güvencesi verilmeden evlerinden çıkarıldı ve evler sabahın erken saatlerinde çevik kuvvet eşliğinde yıkıldı. Bakanlığına bağlı TOKİ'nin 2019 yılında başlattığı “100 Bin Alt Gelir Grubu Sosyal Konut Projesi” kapsamında inşa edileceği açıklanan konutların yapımı 2024 yılı itibarıyla henüz tamamlanmamıştır.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinden ayrılmasından sonra 2023 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Milletvekili olarak seçilmiş ve TBMM Çevre Komisyonu Başkanı olmuştur. 2024 Türkiye yerel seçimlerinde AK Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı adayı olmuştur. Seçimi %11.5 puanlık fark ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı olan mevcut başkan Ekrem İmamoğlu'na karşı kaybetmiştir.
2000 yılında Şengül Kurum ile evlenen Murat Kurum, 3 çocuk babasıdır.