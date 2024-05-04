On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu

3 Mayıs 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

3 Mayıs 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 3 Mayıs cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 925.694,25 TL devretti. 9 bilen 28 kişi 9.977,05 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;