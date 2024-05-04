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  4. On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu

On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 925.694,25 TL devretti. İşte 3 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları...

On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu - Sayfa 1

3 Mayıs 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…

3 Mayıs 2024 On Numara sonuçları

On Numara çekilişi 3 Mayıs cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 925.694,25 TL devretti. 9 bilen 28 kişi 9.977,05 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;

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On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu - Sayfa 2

3 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:

08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 28, 39, 41, 48, 50, 55, 58, 61, 66, 73, 75, 77, 79

Kazanan kategoriler

Kategori     Kazanan kişi sayısı     İkramiye tutarı

       10                             Devir                    925.694,25 ₺

        9                                 28                        9.977,05 ₺

        8                                590                        591,85 ₺

        7                               5.814                      114,10 ₺

        6                              34.312                       20,35 ₺

        0                              53.591                       18,20 ₺

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