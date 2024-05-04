On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! 3 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonucu
On Numara çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 925.694,25 TL devretti. İşte 3 Mayıs 2024 On Numara çekiliş sonuçları...
3 Mayıs 2024 On Numara canlı çekilişi tamamlandı. İşte, Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları…
3 Mayıs 2024 On Numara sonuçları
On Numara çekilişi 3 Mayıs cuma akşamı saat 20.00’de gerçekleştirildi. Milli Piyango İdaresi Müdürlüğü tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen On Numara çekiliş sonuçları açıklandı. Çekilişte 10 bilen olmadı ve tam 925.694,25 TL devretti. 9 bilen 28 kişi 9.977,05 TL kazandı. İşte çekilişin sonuçları;
3 Mayıs 2024 cuma On Numara çekiliş sonuçları kazanan numaralar:
08, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 22, 25, 28, 39, 41, 48, 50, 55, 58, 61, 66, 73, 75, 77, 79
Kazanan kategoriler
Kategori Kazanan kişi sayısı İkramiye tutarı
10 Devir 925.694,25 ₺
9 28 9.977,05 ₺
8 590 591,85 ₺
7 5.814 114,10 ₺
6 34.312 20,35 ₺
0 53.591 18,20 ₺