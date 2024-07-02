Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun hayatı!
Resmi Gazete'de alınan karara göre Sağlık Bakanlığı görevine, İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu atandı. Atama sonrası Kemal Memişoğlu’nun kim olduğu, akademik kariyeri araştırılmaya başlandı. Peki, Kemal Memişoğlu kimdir? İşte detaylar…
Kemal Memişoğlu kimdir?
1966 yılında Trabzon'da doğmuştur ve ailesi Rize'lidir. 1990 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1995 yılında Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanlığı eğitimini tamamlamıştır.
1996 ve 1998 yılları arasında SSK Konya Ereğli Hastanesi, PTT Hastanesi ve Bursa Askeri Hastanesi'nde Genel Cerrahi Uzmanı olarak çalışmıştır.
1999-2000 yıllarında Miami Üniversitesi'nde Karaciğer ve Gastrointestinal Transplantasyon ünitesinde görev yapmıştır. 2000-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda başasistan olarak bulunmuştur.
2002 yılında PTT Hastanesi'ne başhekim olarak atanmıştır. 2007'de başladığı Beykent Üniversitesi Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans programını 2009 yılında tamamlamıştır.
2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim olarak hizmet vermiştir. 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanmış, Mayıs 2014-Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır.
6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atanmıştır.
2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü unvanlarını almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.
2 Temmuz 2024 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 67. Hükümet'te Sağlık Bakanı olarak atanmıştır.
Evli ve üç çocuk babasıdır.