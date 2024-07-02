Prof. Dr. Kemal Memişoğlu kimdir? Yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun hayatı!

2002-2012 yılları arasında İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim olarak hizmet vermiştir. 2012'de İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı olarak atanmış, Mayıs 2014-Ekim 2016 tarihleri arasında aynı birliğin Genel Sekreteri olarak görev yapmıştır.

6 Ekim 2016 tarihinde İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak atanmıştır.

2008 yılında Genel Cerrahi Doçenti, 2016 yılında ise Genel Cerrahi Profesörü unvanlarını almıştır. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış çok sayıda bilimsel makalesi bulunmaktadır.