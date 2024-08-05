Safer ayı nedir? Safer ayının önemi nedir? Safer ayında hangi ibadetler yapılır?

Safer ayı, Müslümanlar için mübarek sayılan aylardan birisidir. İslami takvimde ise ikinci ay olarak bilinmektedir. Halk arasında uğursuz olarak bilinse de böyle bir inanç söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz (sav) hadislerinde Safer ayı için uğursuz olduğu yönündeki batıl inançları engellemeye çalışmıştır. Safer kelimesi bazı kaynaklarda rüzgarın ıslığı anlamına da gelir.