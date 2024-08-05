Safer ayı nedir? Safer ayının önemi nedir? Safer ayında hangi ibadetler yapılır?
Safer ayı bu yıl 4 Ağustos gecesi başladı ve 3 Eylül 2024 salı gününün sonunda bitecek. Safer ayı, Müslümanlar için mübarek sayılan aylardan birisidir. Peki, Safer ayı nedir? Safer ayının önemi nedir? Safer ayında hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar…
Safer ayı nedir?
Safer, Hicri takvime göre yılın ikinci ayıdır. Arapça; yolculuk anlamına gelen "sefer" sözcüğü ile karıştırılmamalıdır. Safer; sözlükte, “boş kalmak, boşluk; sararmak, sarılık; karında yaşayan kurtçuk” anlamlarına gelmektedir.
Safer ayı, Müslümanlar için mübarek sayılan aylardan birisidir. İslami takvimde ise ikinci ay olarak bilinmektedir. Halk arasında uğursuz olarak bilinse de böyle bir inanç söz konusu değildir. Peygamber Efendimiz (sav) hadislerinde Safer ayı için uğursuz olduğu yönündeki batıl inançları engellemeye çalışmıştır. Safer kelimesi bazı kaynaklarda rüzgarın ıslığı anlamına da gelir.
Safer ayının önemi nedir?
Safer ayı, Hicri takviminin Muharrem ayından hemen sonra gelen ikinci aydır. Yaklaşık 1500 yıllık İslam tarihi açısından önemli bir yer tutmaktadır. Her ay, kendine özgü ibadet ve dualar bulundursa da Safer ayında istediğiniz ibadetleri yapabilirsiniz. Safer ayının bir diğer söylentileri arasında bela ve musibetlerin fazlaca yaşandığı söylenmektedir. Bu söylentiler Cahiliye döneminde inanılan bir hurafedir. Şu an gerçek dışı olarak kabul görür.
Safer ayında hangi ibadetler yapılır?
Safer ayında yapılacak ibadetler her zaman merak edilse de Safer ayına has özel bir dua veya ibadet şekli de yoktur. Hz. Peygamberin (SAV) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır. İlk gece namazı kılınır, ilk çarşamba ve son çarşamba geceleri namazları mevcuttur. Oruç tutulabilir.