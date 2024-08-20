Samet Kaan Kuyucu Yalan dizisinin kadrosuna dahil oldu! Samet Kaan Kuyucu kimdir?
Samet Kaan Kuyucu Yalan dizisinin kadrosuna dahil oldu. Samet Kaan Kuyucu dizide Melike’nin eski bir tanıdığı olan Tuna karakterine hayat verecek. Peki, Samet Kaan Kuyucu kimdir? Samet Kaan Kuyucu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Samet Kaan Kuyucu kimdir?
1995 yılında Gaziantep’te doğan Samet Kaan Kuyucu, Sinema ve dizi oyuncusudur. Ankara Hacettepe Üniversitesi Konservatuvar Bölümü mezunudur. İlk kez 2018’de Çarpışma dizisinde yer almıştı.
2020’de Aşk Tesadüfleri Sever 2 filminde, 2020’de Aşk 101 dizisinde, 2021’de Öğrenci Evi, 2022’de Ah Nerede, Yargı, Gülcemal gibi başka dizilerde rol aldı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.
Samet Kaan Kuyucu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Gülcemal (Mert, TV Dizisi 2023)
Yargı (Burak, TV Dizisi 2022)
Ah Nerede (Cenker, TV Dizisi 2022)
Baba (TV Dizisi 2022)
Çember (TV Dizisi 2021)
Öğrenci Evi (Arda Tekin, TV Dizisi 2021)
Alef (Ahmet, TV Dizisi 2020)
Aşk 101 / Love 101 (Burak, TV Dizisi 2020)
Aşk Tesadüfleri Sever 2 (Gökhan, Sinema Filmi 2020)
Çarpışma (TV Dizisi 2018)