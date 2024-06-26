Steam yaz indirimleri başladı mı? Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?

Steam'in yeni indirim dönemi 27 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'da sona erecek.



Her sene belli tarih aralıklarında oyunlar Steam üzerinden indirimli olarak satılıyor. Kullanıcıların istek listelerinde bulunan oyunlara, indirim olması halinde daha uygun fiyattan sahip olabiliyor.