Steam yaz indirimleri başladı mı? Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
Oyunseverler tarafından en çok tercih edilen platformlerdan biri olan Steam, yaz indirimlerinin ne zaman yapacağı belli oldu. Oyunseverler tarafından Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Steam yaz indirimleri başladı mı? Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak? İşte detaylar…
Steam yaz indirimleri ne zaman başlayacak?
Oyunseverlerin merakla beklediği Steam yaz indirimlerinin başlayacağı tarih belli oldu. Popüler oyun platformu Steam’in yaz indirimleriyle oyunların fiyatlarında ciddi düşüşler oluyor.
Steam'in yeni indirim dönemi 27 Haziran'da başlayacak ve 11 Temmuz'da sona erecek.
Her sene belli tarih aralıklarında oyunlar Steam üzerinden indirimli olarak satılıyor. Kullanıcıların istek listelerinde bulunan oyunlara, indirim olması halinde daha uygun fiyattan sahip olabiliyor.