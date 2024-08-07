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  4. Şüphe üzerine arandı: Türk plakalı otobüste 939 bin 800 dolar ele geçirildi

Şüphe üzerine arandı: Türk plakalı otobüste 939 bin 800 dolar ele geçirildi

Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısındaki denetim sırasında, Türkiye'ye gelen bir otobüste koltukların arasına gizlenmiş 939 bin 800 dolar ele geçirildi.

Şüphe üzerine arandı: Türk plakalı otobüste 939 bin 800 dolar ele geçirildi - Sayfa 1

Alınan bilgiye göre, Ukrayna'dan Türkiye'ye gelen Türk plakalı bir otobüs Kapıkule'nin karşısındaki Bulgaristan'ın Kaptan Andreevo sınır kapısında durduruldu.

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Şüphe üzerine arandı: Türk plakalı otobüste 939 bin 800 dolar ele geçirildi - Sayfa 2

Türk vatandaşının kullandığı otobüste 28 yolcu beyan edecekleri nakit taşımadıklarını belirttiler. "Risk analizi" yöntemine göre otobüs, yolcu bölmesindeki koltuklarda alışılmadık yoğunlukların tespit edildi.

Otobüs X-ray ekipmanı da dahil olmak üzere detaylı bir gümrük muayenesine gönderildi.

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Şüphe üzerine arandı: Türk plakalı otobüste 939 bin 800 dolar ele geçirildi - Sayfa 3

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesinin ardından, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi. Kurulan para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu tespit edildi.

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Şüphe üzerine arandı: Türk plakalı otobüste 939 bin 800 dolar ele geçirildi - Sayfa 4

Yakalanan paralara el konulurken Haskovo Bölge Dairesi - Svilengrad Bölge Savcılığı'nın denetimiyle soruşturma başlatıldı.

 

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