Şüphe üzerine arandı: Türk plakalı otobüste 939 bin 800 dolar ele geçirildi

Daha sonra yapılan fiziki kontrolde, koltuklardan dördünün sökülmesinin ardından, köpük ile koltukların ahşap tabanı arasına büyük miktarda banknotun (ABD doları) saklandığı metal bir kutu yerleştirildiği tespit edildi. Kurulan para biriminin toplam tutarı 939 bin 800 ABD doları olduğu tespit edildi.