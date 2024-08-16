TİP Milletvekili Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık’ın kitapları nedir?
Meclis'te yaşanan kavga sonrasında Ahmet Şık’ın kim olduğu ve hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, TİP Milletvekili Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık’ın kitapları nedir? İşte detaylar…
Ahmet Şık kimdir?
10 Mayıs 1970 yılında Adana doğan Ahmet Şık, Türk gazeteci, yazar ve siyasetçidir. Gülen Cemaati'nin kamu kurumlarında gizlice örgütlenmesiyle ilgili araştırmaları nedeniyle yargılandığı için gündeme geldi. 2018'de HDP'den İstanbul milletvekili seçildi. 4 Mayıs 2020'de HDP'den istifa etti, 19 Nisan 2021'de TİP'e katıldı.
Ahmet Şık 10 Mayıs 1970'te Fatma ve Hüseyin Şık'ın oğlu olarak Adana'da doğdu. Bülent ve Uğur adlı iki kardeşi bulunmakta olup aslen Kumluca, Antalyalıdır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ilâ 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.
2005 yılında Radikal gazetesinde çalışırken Doğan Grubu'na alacak davası açtığı için işten çıkartıldı. Sonrasında çalışmaya başladığı Aktüel dergisinden de açtığı dava gerekçe gösterilerek işine son verildi. 8 Mart 2007 tarihinde medyanın askerler tarafından fişlendiğinin iddia edildiği “Askerin medya notları!” başlıklı habere imza attı.
2018 genel seçimlerinde Halkların Demokratik Partisinden milletvekili adayı oldu ve İstanbul milletvekili seçilerek parlamentoya girdi. 4 Mayıs 2020 günü partisinden istifa ettiğini açıkladı. 19 Nisan 2021'de Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı.
Ahmet Şık'ın kitapları
Ergenekon'da Kim Kimdir? (Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte)
Kontrgerilla ve Ergenekon'u Anlama Kılavuzu (Ertuğrul Mavioğlu ile birlikte)
000 KİTAP - Dokunan Yanar
Pusu: Devletin Yeni Sahipleri
Paralel Yürüdük Biz Bu Yollarda
İmamın Ordusu
Duvar: Sedat Peker'in İtiraf, İfşaat ve İddialarına İlişkin Türkiye İşçi Partisi Araştırma Raporu (Bahadır Özgür, Ertuğrul Mavioğlu, Hakkı Özdal, Timur Selçuk ile birlikte)