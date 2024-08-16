TİP Milletvekili Ahmet Şık kimdir? Ahmet Şık’ın kitapları nedir?

Ahmet Şık 10 Mayıs 1970'te Fatma ve Hüseyin Şık'ın oğlu olarak Adana'da doğdu. Bülent ve Uğur adlı iki kardeşi bulunmakta olup aslen Kumluca, Antalyalıdır. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümünden mezun oldu. Mesleğe üniversitenin birinci sınıfında iken Milliyet gazetesinde stajyer muhabir olarak başladı. 1991 ilâ 2007 yılları arasında Cumhuriyet, Evrensel ve Yeni Yüzyıl gazeteleri ile Nokta dergisinde muhabir, Reuters haber ajansında da foto muhabir olarak çalıştı.