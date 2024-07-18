Tokat Valiliğine atanan Abdullah Köklü kimdir? Eski Bakırköy Kaymakamı Abdullah Köklü'nün hayatı!

Daha sonra sırasıyla Bursa ili Büyükorhan, Harmancık ve Keles ilçelerinde Kaymakam vekilliği görevinde bulundu.

2007 yılında bilgisini artırmak ve yabancı dilini geliştirmek üzere bir yıl süre ile İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere-Leicester Üniversitesine gönderildi. Yurda döndükten sonra Ankara 'da kamu diplomasisi ve 93. Dönem Kaymakamlık kursunu üstün başarıyla bitirdi.