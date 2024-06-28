Tolga Sarıtaş'ın eşi Zeynep Mayruk kimdir?
Zeynep Mayruk 27 Haziran 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Tolga Sarıtaş ile dünya evine girdi. Peki, Zeynep Mayruk kimdir? İşte detaylar…
Zeynep Mayruk kimdir?
1989 yılında İzmir’de doğdu. Moda eğitimine Chicago’ da Saint Charles Lisesi’nde, aldı. 2006 yılında Saint Charles Lisesi’nden mezun olduktan sonra Türkiye’ ye geri döndü ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Moda Tasarımı bölümünde eğitim hayatını sürdürerek 2012 yılında mezun oldu. 2012 yılından sonra Londra Central Saint Martins’ de 6 farklı sertifika programını bitirdi.
2013 yılında Zeynep Mayruk markasını kurdu. Haute Couture tasarımlarını ve hazır giyim kıyafetlerinin üretimlerini sürdürüyor. Markasının ilk koleksiyonunu 2013 Alaçatı Millfest festivalinde moda severlerin beğenisine sundu. İlk koleksiyonun ardından 2014 ilkbahar yaz koleksiyonlarının sergilendiği Mercedes-Benz Fashion Week İstanbul‘ da ilk stüdyo defilesini gerçekleştirdi.
Zeynep Mayruk, 27 Haziran 2024 tarihide 5 yıldır birlikte olduğu oyuncu Tolga Sarıtaş ile Çeşme Alaçatı'da dünya evine girdi.