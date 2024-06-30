Türk Edebiyatının usta yazarlarından İrfan Yalçın hayatını kaybetti! İrfan Yalçın kimdir?
Türkçe edebiyatın önemli yazarlarından biri olan İrfan Yalçın 90 yaşında hayatını kaybetti. Peki, İrfan Yalçın kimdir? İrfan Yalçın’ın kitapları nelerdir? İşte detaylar…
İrfan Yalçın kimdir?
1934 yılında Zonguldak’ta doğan İrfan Yalçın, Türk yazardır.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirdi. Anadolu'nun çeşitli yerlerinde bir süre öğretmenlik yaptıktan sonra 1972'de Beyoğlu'nda bir kitabevi açtı. 1985'te Köyceğiz'e yerleşti.
Şiir, hikâye, eleştiri alanlarında ürün verse de romanda yoğunlaştı. Milliyet Yayınları 1974 Roman Yarışması’nda Pansiyon Huzur’la ikincilik ödülüne değer görüldü. 1978’de Genelevde Yas, 1979’da Ölümün Ağzı, 1980’de Fareyi Öldürmek, 1983’te Büyük Soytarı, 1991’de Uzun Bir Yalnızlığın Tarihçesi, 1995’te Annem, Babam ve Ben adlı romanları yayınlandı. Ölümün Ağzı’yla 1980 TDK Roman Ödülü’nü, Yorgun Sevda ile 2009 Cevdet Kudret Edebiyat Ödülü’nü kazandı. 2008’de yayımlanan “İçimdeki Zonguldak”, yazarın yaşam penceresinden bu kentin öyküsüdür. 1985 yılında yönetmenliğini Sinan Çetin'in yaptığı bol ödüllü film 14 Numara İrfan Yalçın'ın Genelevde Yas kitabından uyarlandı.
Vizyon tarihi 2015 yılı olan Aydın Sayman'ın yönetmenliğini yaptığı Vedat Erincin'in rol aldığı İçimdeki İnsan, İrfan Yalçın'ın Fareyi Öldürmek romanından yola çıkılarak senaryolaştırıldı.
İrfan Yalçın’ın kitapları
1978: Genelevde yas
1979: Ölümün ağzı
1980: Fareyi öldürmek
1983: Büyük soytarı
1991: Uzun bir yalnızlığın tarihçesi
1995: Annem, babam ve ben
2009: Yorgun Sevda
2010: Cellat Ağlıyor
2014: Engerek