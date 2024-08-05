Türk Milli yüzücü Kuzey Tunçelli kimdir? Kuzey Tunçelli’nin kariyeri nasıl?

Tunçelli, 2023 yılı Nisan ayında Türkiye Dünya Şampiyonası Seçmeleri'nde 1500 m serbest stilde 15 dakikanın altında derece yapan 15 yaş altındaki ilk yüzücü oldu. 2023 Dünya Su Sporları Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 800 m ve 1500 m serbestte yarıştı ve birinci oldu.

Şubat ayında düzenlenen 2024 Dünya Su Sporları Şampiyonası'na katılan Tunçelli, 1500 metre serbest stil yarışında finale yükseldi. Haziran 2024'te Belgrad'da yapılan Avrupa Su Sporları Şampiyonası'nda 1500 metre serbest stilde finalde 14:55.64'lük süre ile birinci gelerek Avrupa şampiyonu oldu.