Volkan Demirel'in eşi Zeynep Kübra Sever Demirel kimdir? Zeynep Demirel'in rol aldığı diziler neler?
Hatayspor'un eski teknik direktörü Volkan Demirel ile eşi Zeynep Demirel'in boşanma aşamasında olduğu iddia edildi. Zeynep Sever Demirel’in hayatı merak ediliyor. Peki, Volkan Demirel'in eşi Zeynep Kübra Sever Demirel kimdir? Zeynep Demirel'in rol aldığı diziler neler? İşte detaylar…
Zeynep Sever Demirel kimdir?
Zeynep Kübra Sever Demirel 9 Temmuz 1989 yılında İstanbul’da doğdu. "2009 Miss Belçika" güzelidir. 2009 yılında katıldığı Miss Universe'de ilk 15 arasına kalmıştır ama ikinci aşamaya girememiştir.
Zeynep Sever Türkiye millî kalecisi Volkan Demirel ile 21 Eylül 2010'da evlendi. Çiftin 8 Şubat 2014 tarihinde Yade adında, 31 Ağustos 2017 tarihinde ise Yeda adında bir kız çocuğu oldu.
Zeynep Demirel'in rol aldığı diziler neler?
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