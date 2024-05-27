Yalan dizisi ne zaman başlıyor? Yalan dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu nedir?
Başrollerinde Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Eylül Tumbar, Yeşim Ceren Bozoğlu gibi isimlerin yer aldığı Yalan dizisi yayımlanan fragmanı ile dikkat çekti. Yalan dizisinin ne zaman başlayacağı, konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Peki, Yalan dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu nedir? Yalan dizisi ne zaman başlıyor? İşte detaylar…
Yalan dizisi ne zaman başlıyor?
Yalan dizisi 27 Mayıs pazartesi günü saat 20:00'de Kanal D ekranlarında seyircisi ile buluşuyor.
Yalan dizi oyuncu kadrosu
Aslıhan Güner
Feyyaz Duman
Eylül Tumbar
Yeşim Ceren Bozoğlu
Özge Borak
Emir Benderlioğlu
Serra Pirinç
Atakan Hoşgören
Renan Bilek
Kubilay Tunçer
Zeynep Eronat
Yalan dizisinin konusu nedir?
Kocasının katili olmakla suçlanan Melike, yirmi yıl sonra hapisten çıkar. Yıllarca hasret kaldığı kızına kavuşmaktan başka derdi olmayan Melike, dışarıda kendisini yalanlarla örülü bir dünyanın beklediğinden habersizdir. Melike’yi bekleyen yalnız yalanlar değildir, kocasının kin dolu ailesi de intikam almak için gün saymaktadır. Melike yeni hayatının daha en başında mücadele etmek zorunda kalırken, en büyük savaşını kızı Hazal’la yakınlık kurabilmek için verecektir.
Ancak bu hiç de kolay olmaz. Çünkü Hazal, Melike'nin gerçek kızı değildir. Hazal, Hülya ve Cengiz'den Melike'nin kızı hakkındaki büyük sırrı öğrendikten sonra hemen harekete geçer. Berrin Aksoy ve onun kızı Duru Aksoy'la da yolları da bu sayede kesişir. Hazal'dan kolayca kurtulabileceğini sanan Berrin çok yanılmıştır. Berrin, Hazal'dan kurtulayım derken öyle bir hata yapar ki Melike ve Duru'yu da olayların içine çekmiş olur. Artık tüm yalanların ortaya dökülmesi an meselesidir. Herkesin geleceği Hazal'ın iki dudağının arasındadır.