Zilhicce ayı namazı nedir? Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır?

Zilhicce ayı 4 rekat namaz için her rekatta 1 Fatiha Suresi, 1 Felak Suresi, 1 Nas Suresi, 3 İhlas Suresi, 1 Ayet-el Kürsi okunur. Rüku ve secdenin ardından tekrar ayağa kalkılır ve yine aynı sureler okunur. Tekrar rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur.

Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarının okunmasının ardından önce baş sağa çevirerek Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh daha sonra sola çevrilerek aynı şekilde selam verilir.