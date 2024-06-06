Zilhicce ayı namazı nedir? Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır?
Zilhicce ayının en kıymetli ibadetlerinden biride namaz kılmaktır. Zilhicce ayı namazı büyük sevaplar taşıyan ibadetlerdendir. Zilhicce ayında namaz ibadetini yerine getirecekler, Zilhicce ayı namazının ne olduğunu, Zilhicce namazının nasıl kılındığını araştırmaya başladılar. Peki, Zilhicce ayı namazı nedir? Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır? İşte detaylar...
Zilhicce ayı namazı nedir?
Allah Resulü, bu ayı namazla geçiren kişileri cennetle müjdelemiş ve onların kurtuluşa erenlerden olacağını aktarmıştır. Ayrıca birçok hadisi şerife göre bu ayda namaz kılan kişilerin, hac ve umre yapmış kadar sevap kazanacakları insanlara aktarılmıştır. Zilhicce ayı girdiği günden itibaren kişilerin farz namazlarının yanı sıra kaza namazlarını kılmaları da gerekiyor. Ayrıca geceleri nafile namazlar ile de Allah'a yakınlaşılır ve günahların affı istenir.
Zilhicce ayı namazı nasıl kılınır?
Bu namaz Zilhicce ayının ilk on gününde (zilkade ayının son gecesinden kurban bayramı gününe kadar) akşam namazı ile yatsı namazı arasında kılınır. Gece namazını ikişer rekatlar halinde kılmak sünnet olduğundan her iki rekatta bir selam verilir.
Zilhicce ayı 4 rekat namaz için her rekatta 1 Fatiha Suresi, 1 Felak Suresi, 1 Nas Suresi, 3 İhlas Suresi, 1 Ayet-el Kürsi okunur. Rüku ve secdenin ardından tekrar ayağa kalkılır ve yine aynı sureler okunur. Tekrar rüku ve secde yapıldıktan sonra oturulur.
Ettahiyyatü, Allahümmesalli, Allahümmebarik ve Rabbena dualarının okunmasının ardından önce baş sağa çevirerek Esselâmü aleyküm ve rahmetüllâh daha sonra sola çevrilerek aynı şekilde selam verilir.