450 bin TL'ye sıfır araç: Türkiye pazarına giriyor

Changan Lumin Corn özellikleri...

Changan Lumin Corn, 41 beygirlik bir elektrik motoru tarafından güçlendiriliyor ve 13 - 18 kWh gücünde lityum polimer pillerle besleniyor. Bu motor sayesinde Lumin Corn'un maksimum hızı saatte 101 km'ye kadar çıkabiliyor.

Changan Lumin Corn'un en düşük paketi 7000 dolardan satılıyor ancak ek gümrük vergisi, ÖTV ve KDV eklenince bu fiyatın Türkiye'de 450 bin TL gibi bir etiketle karşımıza çıkabileceği tahmin ediliyor.