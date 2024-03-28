450 bin TL'ye sıfır araç: Türkiye pazarına giriyor
Türkiye otomobil pazarına yeni bir araç giriş yapıyor... Çinli marka Changan'ın Türkiye'de 450 bin TL'ye satılacak olan yeni modelinin ülkede ne zaman satışa sunulacağı merak edilirken, araç ile ilgili detaylar belli oldu. İşte aracın özellikleri ve Türkiye'de ne zaman satılacağı sorusunun cevabı...
Çin merkezli otomobil üreticilerinden Changan, Türkiye pazarına adım atmaya hazırlanıyor.
İlk olarak birkaç modelle piyasaya girecek olan Changan, en dikkat çekici aracı olan Lumin Corn ile sektöre yeni bir soluk getirecek.
Changan Lumin Corn, 3 kapılı mini otomobil formatında tasarlanmış ve Smart'ın ikili otomobillerini anımsatıyor.
Ancak, Citröen Ami gibi benzer modellere göre daha büyük ve üstün bir yapıya sahip olduğu söylenebilir.
Changan Lumin Corn özellikleri...
Changan Lumin Corn, 41 beygirlik bir elektrik motoru tarafından güçlendiriliyor ve 13 - 18 kWh gücünde lityum polimer pillerle besleniyor. Bu motor sayesinde Lumin Corn'un maksimum hızı saatte 101 km'ye kadar çıkabiliyor.
Changan Lumin Corn'un en düşük paketi 7000 dolardan satılıyor ancak ek gümrük vergisi, ÖTV ve KDV eklenince bu fiyatın Türkiye'de 450 bin TL gibi bir etiketle karşımıza çıkabileceği tahmin ediliyor.
Türkiye'ye ne zaman gelecek?
Changan'ın Türkiye'deki lansmanının yılın ikinci yarıda gerçekleşmesi bekleniyor.